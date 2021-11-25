***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
25.11.2021 17:23
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 maddesi uyarınca Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979638
BIST
17:151.814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
17:1511,9936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1060
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
17:1513,4717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1420
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
17:15690,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 7,13
|Açılış
|: 690,66
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler17:15
|TUCLK
|17,60
|17.326.734
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|248.398.312
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.452.338
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|30.953.558
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.180.887
|% -9,95
|
|AKFGY
|5,09
|21.529.984
|% -8,78
|
|PGSUS
|98,85
|469.594.685
|% -5,77
|
|SASA
|39,10
|2.451.688.269
|% 1,72
|
|PETKM
|7,66
|1.960.152.793
|% -3,53
|
|ASELS
|21,10
|1.722.889.986
|% 0,48
|
|GARAN
|11,74
|1.638.421.296
|% -0,76
|
|KRDMD
|8,70
|1.297.169.355
|% -0,91
|
|PETKM
|7,66
|1.960.152.793
|% -3,53
|
|YKBNK
|3,38
|774.429.001
|% -2,59
|
|VAKBN
|4,01
|821.679.123
|% 0,75
|
|AKBNK
|6,86
|1.041.083.351
|% -1,72
|
|KRDMD
|8,70
|1.297.169.355
|% -0,91
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9870
|11,9936
|% 0,89
|
|Euro
|13,4583
|13,4717
|% 1,07
|
|Sterlin
|15,9431
|16,0230
|% 0,91
|
|Frank
|12,7976
|12,8747
|% 0,94
|
|Riyal
|3,1918
|3,2078
|% 1,03
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,71
|
|Altın Gr.
|692
|692
|8,76
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.526
|4.646
|-1,50
|
|Yarım
|2.188
|2.247
|-0,73
|
|Çeyrek
|1.097
|1.124
|-0,36
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,11
|9,12
|0,12
|
|B. Petrol
|82,15
|82,15
|-0,10
|
Seans Raporu
17:15
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