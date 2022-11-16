***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2022 18:12
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.09.2021 tarihli KAP açıklamasında belirttiğimiz üzere İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 5.199.150 adet katılma payı karşılığında 11.216.777 TL ile yatırım yapılmıştı.
Fondaki paylarımız oranında
07.10.2022 tarihinde ilk taksit olarak,1.738.102 adet nominal pay karşılığı 8.162.587,59 TL tutarında katılma payı iadesi tarafımıza ödenmiştir.
25.10.2022 tarihinde ikinci taksit olarak, 3.411.944 adet nominal pay karşılığı 15.625.471,81 TL tutarında katılma payı iadesi tarafımıza ödenmiştir.
16.11.2022 tarihinde son taksit olarak, 49.104 adet nominal pay karşılığı 212.825,43 TL katılma payı iadesi tarafımıza ödenmiş olup, iş bu fonda alacağımız kalmamıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080493
BIST
18:054.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 11,52
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
18:0518,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
18:0519,3791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1077
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
18:051.064,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,58
|Açılış
|: 1.064,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|215,60
|3.295.164.906
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|34.124.536
|% 10,00
|
|VBTYZ
|46,22
|90.076.463
|% 10,00
|
|CONSE
|11,44
|383.223.574
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|225.603.718
|% 10,00
|
|BASCM
|4,19
|1.067.650
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|141.085.124
|% -9,99
|
|CASA
|134,40
|2.243.567
|% -9,98
|
|SNGYO
|3,09
|809.249.704
|% -9,91
|
|BRKO
|2,01
|2.073.892
|% -9,87
|
|VAKBN
|10,29
|3.793.787.083
|% 9,94
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% -0,54
|
|KONTR
|215,60
|3.295.164.906
|% 10,00
|
|ODAS
|11,12
|2.850.488.336
|% -9,74
|
|HALKB
|10,28
|2.608.501.342
|% 9,95
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% -0,54
|
|HALKB
|10,28
|2.608.501.342
|% 9,95
|
|SNGYO
|3,09
|809.249.704
|% -9,91
|
|ODAS
|11,12
|2.850.488.336
|% -9,74
|
|ADESE
|1,26
|206.733.891
|% -3,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6096
|18,6199
|% 0,10
|
|Euro
|19,3590
|19,3722
|% 0,52
|
|Sterlin
|22,0077
|22,1181
|% 0,04
|
|Frank
|19,6605
|19,7789
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9375
|4,9623
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,56
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.042
|7.173
|-22,00
|
|Yarım
|3.420
|3.507
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.753
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,86
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,25
|92,25
|-1,61
|
Seans Raporu
18:05
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO