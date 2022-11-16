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***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.11.2022 18:12
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   27.09.2021 tarihli KAP açıklamasında  belirttiğimiz üzere  İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu olduğu  İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 5.199.150  adet katılma payı karşılığında  11.216.777 TL ile  yatırım yapılmıştı.
Fondaki paylarımız oranında
 07.10.2022 tarihinde ilk taksit olarak,1.738.102 adet nominal pay karşılığı 8.162.587,59 TL tutarında katılma payı iadesi tarafımıza ödenmiştir.
 25.10.2022 tarihinde ikinci taksit olarak, 3.411.944 adet nominal pay karşılığı 15.625.471,81 TL tutarında katılma payı iadesi tarafımıza ödenmiştir.
16.11.2022 tarihinde son taksit olarak,  49.104 adet nominal pay karşılığı 212.825,43 TL katılma payı iadesi tarafımıza ödenmiş olup, iş bu fonda alacağımız kalmamıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080493


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