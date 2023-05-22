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***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

22.05.2023 16:11
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

22.05.2023 tarihinde E.KARYE payları ile ilgili olarak
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği ("Tebliğ") hükümleri çerçevesinde, yönetim kontrolünde değişiklik olmaması sebebiyle zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf olmamız doğrultusunda
Şirketimizin hakim ortağı Orhun Kartal'ın sahibi olduğu 17.000.000 TL nomimal tutarlı paylar  14,10 TL fiyatından Koray Holding A.Ş.'ye satılmıştır. Bu işlemle birlikte Koray Holding A.Ş.'nin %99,99 hisselerinin de sahibi yine Orhun Kartal'dır.
Birim Hisse Fiyatı 9-22  Mayıs 2023 tarihleri arasındaki BİST işlem günü kapanış fiyatlarının aritmetik ortalamasına %20 iskonto uygulanmak suretiyle tespit edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/05/2023 0 17.000.000 17.000.000 32.850.002 15.850.002 % 59,73 % 77,63 % 28,82 % 16,01




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152722


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ONCSM 86,45 182.399.154 % 9,99  
ERCB 94,65 281.316.155 % 9,99  
KRGYO 18,88 30.183.543 % 9,96  
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Altın Gr. 1.259 1.259 -1,64  
Cumhuriyet 9.147 9.285 -9,00  
Tam 9.092 9.329 -20,61  
Yarım 4.505 4.667 60,00  
Çeyrek 2.246 2.313 16,00  
Gümüş.Ons 23,72 23,75 -0,12  
Gümüş Gr. 15,11 15,13 -0,09  
B. Petrol 76,00 76,00 0,41  
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