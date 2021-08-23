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***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.08.2021 17:58


Kurulu Üyesi Hun Holding Anonim Şirketi ve Helios Yatırım Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Hun Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Gayrimenkul ve Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi, Koray İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 72.72 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
BURHAN KARADEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 04.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Koray Enerji grubu bünyesinde Mali İşler Direktörlüğü Evet Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ECE SOLMAZ SAKA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 04.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hun Enerji Grubu Hukuk Müşaviri Hayır - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
HASAN RECAİ ANBARCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 04.06.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur Hayır Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ÖZGÜR MUNGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur Hayır Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aniline Prodüksiyon Animasyon Ajans Tanıtım Organizasyon Yayın Ticaret A.Ş Elektrik Üretimi 970000 970000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Osdes Enerji Elektrik Üretim A.Ş Elektrik Üretimi 840000 840000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Alsun İşletme ve Yönetim A.Ş. Elektrik Üretimi 35960000 35960000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960066


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Yarım 1.564 1.604 11,44  
Çeyrek 784 802 5,72  
Gümüş.Ons 23,60 23,64 0,59  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,13  
B. Petrol 68,30 68,30 3,55  
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