***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.10.2022 11:15
öke Güneş Enerji Üretim A.Ş. Antalya Tezhip Güneş Enerji Üretim A.Ş. Antalya, Ankara Makasçı Enerji Üretim LTD. ŞTİ. Konya
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aniline Prodüksiyon Animasyon Ajans Tanıtım Organizasyon Yayın Ticaret A.Ş Elektrik Üretimi 970000 970000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Osdes Enerji Elektrik Üretim A.Ş Elektrik Üretimi 840000 840000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Alsun İşletme ve Yönetim A.Ş. Elektrik Üretimi 35960000 35960000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Büyükdere Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Çayırbaşı Güneş Enerji A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Hacıosman Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektirik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Sedef Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektirik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Söke Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektirik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Tezhip Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Makasçı Enerji Üretim LTD. ŞTİ. Elektrik Üretimi 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069586
BIST
12:313.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 27,52
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
12:3118,5872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0288
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
12:3118,0489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0528
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
12:311.004,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -10,43
|Açılış
|: 1.004,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.003,69
BIST En Aktif Hisseler12:29
|CRFSA
|44,32
|83.167.881
|% 9,98
|
|JANTS
|90,05
|233.493.456
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|20.923.366
|% 9,94
|
|HUNER
|5,69
|141.888.406
|% 9,85
|
|KONTR
|82,10
|507.769.569
|% 9,47
|
|KIMMR
|7,20
|341.474
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|42.404.559
|% -9,90
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|MARTI
|4,74
|102.949.170
|% -5,20
|
|ISBTR
|42.251,00
|42.251
|% -5,20
|
|THYAO
|85,70
|2.799.481.355
|% 1,78
|
|SASA
|85,60
|1.412.347.007
|% -1,67
|
|ASELS
|32,10
|1.172.191.507
|% 1,97
|
|EKGYO
|4,33
|1.052.028.342
|% 0,70
|
|SISE
|30,00
|1.004.694.616
|% 0,81
|
|EKGYO
|4,33
|1.052.028.342
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,74
|147.172.162
|% -1,69
|
|DOHOL
|5,39
|416.256.894
|% 1,13
|
|YKBNK
|8,16
|553.499.820
|% 0,25
|
|ISCTR
|8,36
|500.106.380
|% 0,12
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5790
|18,5872
|% -0,15
|
|Euro
|18,0365
|18,0489
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,5260
|20,6289
|% -0,26
|
|Frank
|18,5567
|18,6685
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9285
|4,9532
|% -0,19
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-15,07
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.006
|-8,96
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.829
|-55,00
|
|Tam
|6.755
|6.807
|-124,00
|
|Yarım
|3.291
|3.328
|-60,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.663
|-31,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|-0,30
|
|B. Petrol
|97,12
|97,12
|-0,80
|
Seans Raporu
12:29
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KOZAL, ASELS
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 87 artarak (% 0.66 ) 3, 192
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12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, SAYAS, CRFSA, HUNER, JANTS
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12:29
CRFSA, HUNER, GLCVY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında