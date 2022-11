***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Alsun İşletme ve Yönetim A.Ş. Manisa, Denizli, Sivas, Aksaray Anilin-E Prodok. Yay. Tic. A.Ş. Sivas Osdes Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Sivas Büyükdere Güneş Enerji Üretim. A.Ş. Ankara,Antalya, Makasçı Enerji Üretim LTD. ŞTİ. KonyaBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAniline Prodüksiyon Animasyon Ajans Tanıtım Organizasyon Yayın Ticaret A.Ş Elektrik Üretimi 970000 970000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkOsdes Enerji Elektrik Üretim A.Ş Elektrik Üretimi 840000 840000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAlsun İşletme ve Yönetim A.Ş. Elektrik Üretimi 35960000 35960000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBüyükdere Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 300000 300000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMakasçı Enerji Üretim LTD. ŞTİ. Elektrik Üretimi 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık