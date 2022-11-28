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***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.11.2022 18:02
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Alsun İşletme ve Yönetim A.Ş. Manisa, Denizli, Sivas, Aksaray Anilin-E Prodok. Yay. Tic. A.Ş. Sivas Osdes Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Sivas Büyükdere Güneş Enerji Üretim. A.Ş. Ankara,Antalya, Makasçı Enerji Üretim LTD. ŞTİ. Konya


Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aniline Prodüksiyon Animasyon Ajans Tanıtım Organizasyon Yayın Ticaret A.Ş Elektrik Üretimi 970000 970000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Osdes Enerji Elektrik Üretim A.Ş Elektrik Üretimi 840000 840000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Alsun İşletme ve Yönetim A.Ş. Elektrik Üretimi 35960000 35960000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Büyükdere Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 300000 300000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Makasçı Enerji Üretim LTD. ŞTİ. Elektrik Üretimi 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082670


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IDEAS 44,00 19.279.252 % 10,00  
BASCM 5,06 1.486.392 % 10,00  
SEGYO 3,52 115.831.335 % 10,00  
EUYO 4,07 4.043.688 % 10,00  
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Dolar 18,6011 18,6525 % 0,14  
Euro 19,2634 19,2984 % 0,21  
Sterlin 22,2159 22,3273 % 0,13  
Frank 19,5383 19,6560 % -0,00  
Riyal 4,9447 4,9695 % 0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 3,87  
Altın Gr. 1.044 1.044 1,51  
Cumhuriyet 6.988 7.094 -21,00  
Tam 6.965 7.053 17,00  
Yarım 3.378 3.448 8,00  
Çeyrek 1.684 1.724 5,00  
Gümüş.Ons 21,05 21,08 0,13  
Gümüş Gr. 12,58 12,60 0,05  
B. Petrol 83,24 83,24 -0,47  
Seans Raporu 18:05
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