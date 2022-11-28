***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.11.2022 18:02
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Alsun İşletme ve Yönetim A.Ş. Manisa, Denizli, Sivas, Aksaray Anilin-E Prodok. Yay. Tic. A.Ş. Sivas Osdes Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Sivas Büyükdere Güneş Enerji Üretim. A.Ş. Ankara,Antalya, Makasçı Enerji Üretim LTD. ŞTİ. Konya
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aniline Prodüksiyon Animasyon Ajans Tanıtım Organizasyon Yayın Ticaret A.Ş Elektrik Üretimi 970000 970000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Osdes Enerji Elektrik Üretim A.Ş Elektrik Üretimi 840000 840000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Alsun İşletme ve Yönetim A.Ş. Elektrik Üretimi 35960000 35960000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Büyükdere Güneş Enerji Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi 300000 300000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Makasçı Enerji Üretim LTD. ŞTİ. Elektrik Üretimi 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082670
BIST
18:054.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 48,89
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
18:0518,6525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6908
En Düşük
18,6070
18:0519,2984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0400
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3248
En Düşük
19,2462
18:051.043,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.043,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.046,50
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|36,52
|46.073.119
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.279.252
|% 10,00
|
|BASCM
|5,06
|1.486.392
|% 10,00
|
|SEGYO
|3,52
|115.831.335
|% 10,00
|
|EUYO
|4,07
|4.043.688
|% 10,00
|
|MANAS
|59,95
|64.830.024
|% -9,85
|
|MZHLD
|15,31
|68.291.372
|% -9,84
|
|PNLSN
|38,04
|285.162.023
|% -8,95
|
|ISKUR
|750.000,00
|750.000
|% -8,73
|
|EMNIS
|54,55
|721.809
|% -8,32
|
|THYAO
|115,10
|9.966.236.634
|% 1,14
|
|PETKM
|18,25
|5.195.341.608
|% 5,19
|
|ASELS
|47,02
|5.128.691.519
|% -2,45
|
|EREGL
|41,90
|4.998.669.591
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,92
|4.174.018.221
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,73
|1.507.461.407
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,33
|4.477.981.727
|% 0,78
|
|YKBNK
|11,90
|4.268.360.962
|% 3,93
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6011
|18,6525
|% 0,14
|
|Euro
|19,2634
|19,2984
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,2159
|22,3273
|% 0,13
|
|Frank
|19,5383
|19,6560
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9447
|4,9695
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|3,87
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|1,51
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|6.965
|7.053
|17,00
|
|Yarım
|3.378
|3.448
|8,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.724
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,58
|12,60
|0,05
|
|B. Petrol
|83,24
|83,24
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 286, 566 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 106, 229.00 milyon TL de
-
17:55VAKFN
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 905, 935 adet işlem
-
17:54RTALB
Yüzde 7.84 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 980, 182 adet işlem
-
17:53MAALT
Yüzde 7.55 oranında artışla 356.00 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 686 adet işlem