KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 50-90 Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarıMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-40 Türk Lirası cinsinden katılma hesabıFON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları 10-50 Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları**, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarıORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Vaad Sözleşmeleri 0-30 Borsa İstanbul A.Ş tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar, Türk Lirası cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklığı payları, Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL), ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler (Danışma Kurulu Tarafından İcazeti Alınmış), Vaad Sözleşmeleri ve Taahhütlü işlemlerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900631BIST