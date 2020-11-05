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***KATMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar

05.11.2020 15:31
GÜNCEL HABERLER



***KATMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )

Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSU
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KATMR
İlgili Şirket Ünvanı KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 75.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 217.500.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 142.500.000

Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, KATMR, TREKTMR00015 156.671,768

Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 06.11.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 09.11.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

Ek Açıklamalar
-

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KATMR.pdf
EK: 2 KATMR ENG.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886347


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Altın Gr. 521 521 5,58  
Cumhuriyet 3.454 3.507 19,00  
Tam 3.439 3.526 18,63  
Yarım 1.662 1.706 9,01  
Çeyrek 834 853 4,50  
Gümüş.Ons 24,68 24,72 0,80  
Gümüş Gr. 6,69 6,70 0,22  
B. Petrol 40,91 40,91 -0,31  
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