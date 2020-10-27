***KATMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.10.2020 09:21
***KATMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 28/10/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884144
BIST
11:021.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,27
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
11:028,1472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0638
|Açılış
|: 8,1320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1472
En Düşük
8,0708
11:029,6231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0709
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6327
En Düşük
9,5440
11:02498,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,86
|Açılış
|: 498,07
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,62
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler11:02
|GLRYH
|17,49
|20.374.354
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|97.132.518
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|RTALB
|54,45
|80.675.083
|% 9,96
|
|ITTFH
|2,52
|14.526.366
|% -10,08
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|246.230
|% -9,99
|
|TSKB
|2,03
|720.061.234
|% 5,73
|
|SISE
|6,39
|338.877.494
|% 1,43
|
|ECILC
|7,38
|286.755.488
|% 0,00
|
|GARAN
|6,85
|284.689.343
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,76
|204.187.341
|% 2,92
|
|TSKB
|2,03
|720.061.234
|% 5,73
|
|SKBNK
|1,76
|204.187.341
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,67
|129.686.632
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,13
|149.537.475
|% 1,91
|
|ALBRK
|1,59
|86.889.192
|% 1,92
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1423
|8,1472
|% 0,79
|
|Euro
|9,6170
|9,6231
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,5631
|10,6161
|% 0,63
|
|Frank
|8,9322
|8,9860
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1639
|2,1747
|% 0,69
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|0,59
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,35
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,10
|
|B. Petrol
|41,06
|41,06
|0,23
|