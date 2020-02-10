***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 15:50
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818013
BIST
15:46119.065
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -1.950,55
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
118.787
15:466,0200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
15:466,5977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
15:46304,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,49
|Açılış
|: 304,23
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,53
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|35.239.322
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|4.136.846
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,63
|621.540.410
|% 14,51
|
|DESA
|5,74
|38.474.321
|% 11,67
|
|BOSSA
|9,75
|40.917.312
|% 10,80
|
|DOKTA
|46,82
|54.949.305
|% -14,01
|
|GYHOL
|25,28
|7.157.695
|% -13,42
|
|LINK
|29,72
|2.771.307
|% -10,75
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|2,99
|674.348
|% -9,67
|
|THYAO
|14,20
|1.354.561.608
|% -1,87
|
|TSPOR
|3,63
|621.540.410
|% 14,51
|
|SASA
|9,38
|357.401.700
|% 1,74
|
|PETKM
|4,04
|351.702.426
|% -1,70
|
|KRDMD
|2,83
|335.114.027
|% -3,41
|
|IHLGM
|1,26
|254.876.533
|% 2,44
|
|TSPOR
|3,63
|621.540.410
|% 14,51
|
|EKGYO
|1,67
|268.266.639
|% -0,60
|
|MNDRS
|1,59
|208.164.833
|% 6,00
|
|KRDMD
|2,83
|335.114.027
|% -3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7589
|7,7978
|% 0,39
|
|Frank
|6,1314
|6,1683
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5999
|1,6079
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|2,23
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.013
|2.043
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|3,75
|
|Yarım
|969
|994
|1,82
|
|Çeyrek
|486
|497
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|54,31
|54,31
|-0,14
|