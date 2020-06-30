KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|36,30
|4.743.527
|% 10,00
|KRDMA
|4,18
|104.092.362
|% 10,00
|VKFYO
|3,30
|14.400.353
|% 10,00
|AYEN
|5,51
|193.915.270
|% 9,98
|AKGUV
|3,20
|42.467.773
|% 9,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4314
|8,4737
|% 0,30
|Frank
|7,1913
|7,2346
|% 0,19
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|8,21
|Altın Gr.
|392
|392
|1,09
|Cumhuriyet
|2.534
|2.554
|2,80
|Tam
|2.609
|2.620
|2,80
|Yarım
|1.267
|1.282
|1,30
|Çeyrek
|634
|642
|0,70
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,10
|0,24
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,97
|0,04
|B. Petrol
|41,23
|41,23
|-0,64
Seans Raporu
- 17:53TRGYO Yüzde 6.35 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 281, 023 adet işlem
- 17:52HDFGS Yüzde 4.01 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 265, 036 adet işlem
- 17:51XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 646, 52 artarak (% 0.60 ) 108, 446
- 17:51 BURVA, DESA, KATMR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:51 ISATR, TSPOR, RTALB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında