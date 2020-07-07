***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2020 11:00
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855532
BIST
12:14118.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 60,15
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
12:146,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8681
En Düşük
6,8524
12:147,7402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0262
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
12:14392,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,63
|Açılış
|: 392,12
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|KUYAS
|2,92
|55.392.614
|% 8,55
|
|GLBMD
|5,13
|18.539.735
|% 7,32
|
|PKENT
|202,80
|3.827.953
|% 7,19
|
|DOBUR
|17,20
|1.668.381
|% 7,10
|
|SKTAS
|3,07
|33.168.299
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|230.069.989
|% -9,78
|
|KRTEK
|3,98
|5.265.555
|% -6,79
|
|VANGD
|1,72
|862.297
|% -6,52
|
|HURGZ
|1,52
|7.378.527
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,17
|1.972.351.113
|% 1,40
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|GARAN
|8,32
|846.416.766
|% -0,60
|
|TKFEN
|17,76
|645.457.862
|% -0,28
|
|TUPRS
|88,20
|557.479.642
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,17
|1.972.351.113
|% 1,40
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|IHLGM
|1,90
|476.131.288
|% 3,26
|
|DOHOL
|2,31
|410.433.752
|% 1,32
|
|TSKB
|1,31
|218.640.851
|% -2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5343
|8,5771
|% -0,13
|
|Frank
|7,2396
|7,2833
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-7,33
|
|Altın Gr.
|392
|393
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.563
|-7,90
|
|Tam
|2.619
|2.630
|-8,10
|
|Yarım
|1.272
|1.287
|-3,90
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,83
|42,83
|-0,27
|