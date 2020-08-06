***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 12:08
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KATMR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865705
BIST
15:431.056
En Yüksek
|Değişim
|: -3,27%
|| -35,67
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
15:437,2674
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 0,2228
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
15:438,6393
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 0,2626
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
15:43480,05
En Yüksek
|Değişim
|: 3,95%
|| 18,26
|Açılış
|: 480,05
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,19
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|94.213.766
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|36.055.652
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.117.044
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.168.265
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.012.574
|% 9,91
|
|EGCYH
|0,63
|181.708
|% -10,00
|
|BURVA
|71,55
|1.580.253
|% -10,00
|
|DENGE
|1,80
|255.379
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.635.983.926
|% -5,74
|
|GARAN
|6,64
|1.143.343.426
|% -2,06
|
|SISE
|5,91
|924.181.815
|% -5,29
|
|AKBNK
|4,80
|840.032.296
|% -4,38
|
|ASELS
|15,92
|817.221.827
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,97
|1.635.983.926
|% -5,74
|
|ODAS
|2,20
|515.824.144
|% -5,98
|
|YKBNK
|2,07
|431.361.729
|% -1,90
|
|TRKCM
|3,78
|721.228.690
|% -4,55
|
|AKBNK
|4,80
|840.032.296
|% -4,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5160
|9,5638
|% 3,29
|
|Frank
|7,9515
|7,9994
|% 2,93
|
|Riyal
|1,9282
|1,9379
|% 2,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.059
|20,83
|
|Altın Gr.
|480
|481
|18,82
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.291
|196,60
|
|Tam
|3.291
|3.406
|221,80
|
|Yarım
|1.597
|1.650
|96,20
|
|Çeyrek
|801
|830
|51,90
|
|Gümüş.Ons
|28,14
|28,19
|1,21
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,45
|
|B. Petrol
|45,14
|45,14
|-0,05
|