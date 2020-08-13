***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 16:33
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868642
BIST
16:241.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,32
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
16:247,3310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
16:248,6866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0448
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
16:24456,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,02
|Açılış
|: 456,08
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler16:24
|MSGYO
|4,18
|39.293.060
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|3.185.725
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,61
|6.483.929
|% 9,98
|
|POLTK
|166,80
|154.645
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.633.284
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|BALAT
|2,10
|601.954
|% -8,30
|
|ASELS
|17,84
|884.223.762
|% 0,51
|
|TUPRS
|78,85
|851.214.687
|% 1,41
|
|GARAN
|7,01
|749.349.654
|% -0,85
|
|THYAO
|11,03
|716.288.312
|% -3,42
|
|EKGYO
|2,03
|671.704.458
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,03
|671.704.458
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,85
|640.773.306
|% -5,63
|
|KARSN
|3,18
|628.962.813
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,53
|301.196.999
|% 1,32
|
|ODAS
|2,51
|379.032.293
|% -0,79
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3272
|7,3310
|% -0,04
|
|Euro
|8,6776
|8,6866
|% 0,52
|
|Sterlin
|9,5690
|9,6170
|% 0,43
|
|Frank
|8,0211
|8,0695
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9483
|1,9581
|% -0,07
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|20,85
|
|Altın Gr.
|453
|453
|1,19
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-5,00
|
|Tam
|3.004
|3.081
|-13,24
|
|Yarım
|1.452
|1.491
|-6,41
|
|Çeyrek
|728
|745
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,54
|1,02
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,16
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|-0,16
|