***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2020 15:33
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875658
BIST
16:071.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,16
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
16:077,5712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
16:078,9713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0174
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
16:07474,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,92
|Açılış
|: 474,64
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler16:05
|AYCES
|77,55
|6.908.149
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.963.015
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.251.190
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|CMENT
|35,56
|25.042.661
|% -9,97
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|63.933.676
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|KRDMD
|3,24
|1.288.627.349
|% 3,18
|
|PETKM
|4,39
|729.471.769
|% 0,46
|
|HLGYO
|2,60
|541.758.903
|% 7,44
|
|DGKLB
|2,62
|420.233.706
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,50
|380.611.547
|% 7,03
|
|KRDMD
|3,24
|1.288.627.349
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,60
|541.758.903
|% 7,44
|
|PETKM
|4,39
|729.471.769
|% 0,46
|
|DGKLB
|2,62
|420.233.706
|% -8,71
|
|VKGYO
|3,50
|380.611.547
|% 7,03
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5674
|7,5705
|% 0,32
|
|Euro
|8,9667
|8,9723
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7865
|9,8356
|% 0,27
|
|Frank
|8,2892
|8,3392
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0118
|2,0218
|% 0,30
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|5,72
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,25
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.194
|16,00
|
|Tam
|3.138
|3.215
|19,13
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|9,25
|
|Çeyrek
|761
|778
|4,63
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,81
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,40
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Seans Raporu
16:05
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