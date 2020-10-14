***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 10:51
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881448
BIST
12:191.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,01
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:197,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0359
|Açılış
|: 7,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9550
En Düşük
7,9010
12:199,3313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0254
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
12:19485,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,74
|Açılış
|: 485,29
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:19
|ESEN
|12,43
|751.605
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.447.032
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.239.912
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|967.026
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.449.017
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.808.623
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,74
|516.388.732
|% -2,49
|
|SISE
|6,79
|464.930.373
|% 0,74
|
|GARAN
|7,10
|425.390.449
|% 0,14
|
|KRDMD
|3,65
|380.604.041
|% 0,55
|
|ODAS
|3,56
|358.304.648
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,92
|354.322.033
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,74
|516.388.732
|% -2,49
|
|TSKB
|1,18
|198.049.186
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,65
|380.604.041
|% 0,55
|
|ODAS
|3,56
|358.304.648
|% 0,28
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9500
|7,9550
|% 0,45
|
|Euro
|9,3266
|9,3313
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,2520
|10,3035
|% 0,38
|
|Frank
|8,6537
|8,7058
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1134
|2,1240
|% 0,41
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|5,35
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.195
|3.274
|19,04
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|9,21
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,61
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,15
|