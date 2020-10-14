***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 17:57
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881661
BIST
17:441.187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 12,62
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.189
En Düşük
1.173
17:447,9088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0103
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
17:449,2991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0068
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
17:44485,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,69
|Açılış
|: 485,24
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler17:44
|TRCAS
|5,28
|128.467.113
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.138.066
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.933.841
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|69.311.744
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.669.004
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,81
|5.967.791.206
|% 5,95
|
|TUPRS
|83,70
|2.600.176.600
|% 4,36
|
|ODAS
|3,70
|2.021.462.462
|% 4,23
|
|ZOREN
|3,05
|1.657.997.651
|% 9,32
|
|GARAN
|7,13
|952.107.524
|% 0,56
|
|PETKM
|4,81
|5.967.791.206
|% 5,95
|
|ZOREN
|3,05
|1.657.997.651
|% 9,32
|
|ODAS
|3,70
|2.021.462.462
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,91
|701.833.349
|% 0,00
|
|TSKB
|1,18
|301.064.737
|% 3,51
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9004
|7,9088
|% -0,13
|
|Euro
|9,2934
|9,2991
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,3001
|10,3518
|% 0,85
|
|Frank
|8,6397
|8,6918
|% 0,22
|
|Riyal
|2,1024
|2,1130
|% -0,11
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|18,57
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,06
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,65
|
Seans Raporu
17:44
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