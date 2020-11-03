***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 14:39
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885747
BIST
16:021.130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,61
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:028,5330
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0929
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
16:029,9889
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1656
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9998
En Düşük
9,7754
16:02521,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,75
|Açılış
|: 521,13
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
521,91
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:02
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.111,90
|403.398.634
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|53.627.105
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.143.043
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|PETKM
|4,19
|980.981.193
|% 2,20
|
|SISE
|6,33
|979.116.437
|% -0,47
|
|KRDMD
|3,18
|893.238.171
|% -6,74
|
|TSKB
|2,30
|866.345.474
|% -9,80
|
|GARAN
|6,64
|699.257.481
|% 0,45
|
|TSKB
|2,30
|866.345.474
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,18
|893.238.171
|% -6,74
|
|PETKM
|4,19
|980.981.193
|% 2,20
|
|DOHOL
|2,40
|439.470.287
|% -1,64
|
|EKGYO
|1,71
|307.177.650
|% -1,72
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5278
|8,5330
|% 1,10
|
|Euro
|9,9819
|9,9889
|% 1,69
|
|Sterlin
|11,0499
|11,1053
|% 1,67
|
|Frank
|9,2856
|9,3415
|% 1,56
|
|Riyal
|2,2676
|2,2789
|% 1,06
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|4,75
|
|Altın Gr.
|521
|521
|6,42
|
|Cumhuriyet
|3.455
|3.507
|57,00
|
|Tam
|3.439
|3.526
|58,64
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|28,37
|
|Çeyrek
|834
|853
|14,18
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,11
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|1,16
|
Seans Raporu
16:02
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