***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.02.2021 12:07
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908560
BIST
12:361.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 12,77
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.551
En Düşük
1.536
12:367,0926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
12:368,5955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0632
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
12:36421,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 4,90
|Açılış
|: 421,36
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler12:36
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|CLEBI
|175,40
|49.118.033
|% 9,97
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|GEDZA
|38,66
|40.425.387
|% 9,95
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|RALYH
|4,77
|5.257.119
|% -5,36
|
|NIBAS
|31,64
|11.115.793
|% -4,98
|
|KATMR
|5,02
|121.634.610
|% -4,92
|
|KOZAL
|140,20
|1.506.146.283
|% 4,32
|
|EKGYO
|2,63
|1.379.752.849
|% -2,23
|
|GARAN
|10,13
|1.003.887.237
|% 2,95
|
|PETKM
|5,39
|901.560.258
|% 3,85
|
|SISE
|7,80
|703.383.462
|% 2,36
|
|EKGYO
|2,63
|1.379.752.849
|% -2,23
|
|PETKM
|5,39
|901.560.258
|% 3,85
|
|DOHOL
|3,59
|596.697.215
|% -1,91
|
|SKBNK
|1,47
|239.833.796
|% 0,68
|
|TSKB
|1,82
|283.055.583
|% 1,11
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0908
|7,0926
|% 0,27
|
|Euro
|8,5898
|8,5955
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,7476
|9,7965
|% 0,53
|
|Frank
|7,8984
|7,9460
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8854
|1,8948
|% 0,22
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|17,57
|
|Altın Gr.
|421
|421
|4,70
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.783
|2.854
|19,36
|
|Yarım
|1.345
|1.380
|9,37
|
|Çeyrek
|675
|690
|4,68
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,66
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|0,08
|
|B. Petrol
|60,74
|60,74
|0,04
|