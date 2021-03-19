***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 15:08
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KATMR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919273
BIST
15:001.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -20,41
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.527
15:007,2552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0674
|Açılış
|: 7,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:008,6399
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0985
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:00406,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,57
|Açılış
|: 406,17
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:00
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.169.466
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.221.485
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|AVHOL
|8,36
|9.143.683
|% 8,85
|
|SANKO
|13,07
|96.929.914
|% -9,17
|
|DOKTA
|37,00
|8.057.591
|% -9,14
|
|MNDRS
|3,33
|138.509.358
|% -8,77
|
|CLEBI
|301,30
|416.806.343
|% -8,70
|
|SKTAS
|5,15
|17.282.811
|% -7,21
|
|FROTO
|214,10
|1.309.154.180
|% 0,99
|
|THYAO
|13,79
|997.285.811
|% -1,08
|
|GLYHO
|6,09
|788.103.285
|% -4,40
|
|SISE
|7,70
|637.573.029
|% -1,66
|
|GARAN
|8,88
|609.525.412
|% -1,77
|
|SKBNK
|1,30
|254.033.183
|% -2,99
|
|TSKB
|1,62
|233.306.316
|% -4,71
|
|GLYHO
|6,09
|788.103.285
|% -4,40
|
|ODAS
|3,76
|430.952.597
|% -6,47
|
|EKGYO
|2,11
|241.252.903
|% -2,76
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2498
|7,2552
|% -0,92
|
|Euro
|8,6338
|8,6399
|% -1,13
|
|Sterlin
|10,0566
|10,1071
|% -1,09
|
|Frank
|7,7745
|7,8214
|% -1,11
|
|Riyal
|1,9259
|1,9356
|% -1,03
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,67
|
|Altın Gr.
|405
|406
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|2.695
|2.736
|-31,00
|
|Tam
|2.682
|2.750
|-30,11
|
|Yarım
|1.296
|1.330
|-14,57
|
|Çeyrek
|650
|665
|-7,28
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,50
|63,50
|0,22
|