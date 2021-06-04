***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.06.2021 12:49
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940090
BIST
14:041.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
14:048,6901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0124
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6817
14:0410,5308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0392
|Açılış
|: 10,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5204
14:04522,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,85
|Açılış
|: 522,60
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler14:04
|DOBUR
|13,90
|2.461.880
|% 9,97
|
|RODRG
|15,47
|781.624
|% 9,33
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|BOBET
|4,15
|325.205.905
|% 7,79
|
|FRIGO
|22,64
|27.377.772
|% 7,20
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|PKENT
|2.725,10
|2.660.777
|% -8,86
|
|KARSN
|3,85
|421.995.205
|% -8,55
|
|THYAO
|13,94
|438.432.989
|% -0,36
|
|KARSN
|3,85
|421.995.205
|% -8,55
|
|PETKM
|6,38
|400.475.105
|% 0,95
|
|KOZAL
|120,90
|384.025.907
|% 1,51
|
|KOZAA
|16,46
|381.249.712
|% 5,18
|
|KARSN
|3,85
|421.995.205
|% -8,55
|
|BOBET
|4,15
|325.205.905
|% 7,79
|
|PETKM
|6,38
|400.475.105
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,19
|131.854.297
|% -0,45
|
|GARAN
|8,04
|360.513.444
|% 0,00
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6881
|8,6901
|% -0,14
|
|Euro
|10,5256
|10,5308
|% -0,37
|
|Sterlin
|12,2296
|12,2909
|% -0,07
|
|Frank
|9,5662
|9,6238
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3099
|2,3215
|% -0,16
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|-0,32
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|-18,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-18,05
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-8,73
|
|Çeyrek
|833
|852
|-4,36
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,51
|71,51
|0,20
|
Seans Raporu
14:04
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14:18KOZAA
Yüzde 5.37 oranında artışla 16.49 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 571, 873 adet işlem
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14:17XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 6, 423.00 milyon TL de
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14:17DOBUR
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.90 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 575 adet işlem
-
14:16YAYLA
Yüzde 5.24 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 649, 187 adet işlem
-
14:15MTRKS
Yüzde 4.10 oranında artışla 35.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 716, 873 adet işlem