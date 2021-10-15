***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2021 15:19
***KATMR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KATMR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971023
BIST
16:411.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -9,91
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
16:419,2053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0279
|Açılış
|: 9,1970
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
16:4110,7041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0308
|Açılış
|: 10,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
16:41523,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -6,27
|Açılış
|: 523,96
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,50
BIST En Aktif Hisseler16:41
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,76
|133.316.645
|% 9,68
|
|MERIT
|28,74
|55.472.368
|% 8,45
|
|KONTR
|63,20
|222.361.338
|% 6,67
|
|SARKY
|13,32
|42.747.655
|% 6,39
|
|BAYRK
|8,91
|3.213.516
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.059.119
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.142.544
|% -9,96
|
|DOBUR
|27,70
|1.641.902
|% -9,95
|
|KZBGY
|28,60
|171.122.559
|% -9,95
|
|GARAN
|8,92
|2.154.385.573
|% -3,67
|
|THYAO
|14,47
|935.881.951
|% 1,19
|
|KRDMD
|6,90
|835.652.231
|% 2,22
|
|TUPRS
|128,20
|713.610.195
|% 2,56
|
|EREGL
|17,62
|683.317.877
|% 0,40
|
|EKGYO
|1,88
|611.644.801
|% 2,17
|
|GARAN
|8,92
|2.154.385.573
|% -3,67
|
|YKBNK
|2,33
|464.151.666
|% -2,51
|
|ODAS
|1,48
|233.243.342
|% 2,78
|
|KRDMD
|6,90
|835.652.231
|% 2,22
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2003
|9,2053
|% 0,30
|
|Euro
|10,6763
|10,7041
|% 0,29
|
|Sterlin
|12,6348
|12,6981
|% 0,93
|
|Frank
|9,9333
|9,9932
|% 0,33
|
|Riyal
|2,4509
|2,4632
|% 0,42
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-25,15
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-6,18
|
|Cumhuriyet
|3.467
|3.520
|-39,00
|
|Tam
|3.447
|3.533
|-42,38
|
|Yarım
|1.666
|1.709
|-20,51
|
|Çeyrek
|836
|855
|-10,25
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,89
|