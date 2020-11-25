***KATMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.11.2020 14:15
***KATMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KATMR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İsmail Katmerci tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889923
BIST
17:031.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,36
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:037,9877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0177
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:039,5096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0148
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:03465,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,56
|Açılış
|: 465,77
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:03
|RODRG
|14,08
|2.623.999
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.676.423
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|EGPRO
|24,22
|90.283.813
|% 9,99
|
|CLEBI
|99,05
|60.189.290
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|21.778.777
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|11,98
|3.783.879.739
|% 1,27
|
|KRDMD
|5,11
|3.178.740.156
|% 3,86
|
|GARAN
|9,12
|2.956.861.804
|% 0,77
|
|TUPRS
|92,45
|1.156.209.320
|% 2,61
|
|TSKB
|2,70
|1.138.242.599
|% 3,45
|
|KRDMD
|5,11
|3.178.740.156
|% 3,86
|
|TSKB
|2,70
|1.138.242.599
|% 3,45
|
|YKBNK
|3,01
|1.079.175.017
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,07
|743.281.127
|% -2,36
|
|GARAN
|9,12
|2.956.861.804
|% 0,77
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9849
|7,9877
|% -0,22
|
|Euro
|9,5049
|9,5096
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,6202
|10,6734
|% -0,41
|
|Frank
|8,7346
|8,7872
|% -0,18
|
|Riyal
|2,1226
|2,1333
|% -0,25
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|6,33
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,76
|
|Cumhuriyet
|3.099
|3.146
|21,00
|
|Tam
|3.081
|3.159
|19,82
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|9,59
|
|Çeyrek
|747
|764
|4,79
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,03
|
|B. Petrol
|48,16
|48,16
|0,38
|
Seans Raporu
17:03
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17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, OYAKC, KOZAA
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 16 artarak (% 0.77 ) 1, 198
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK, KERVN, CMBTN, QNBFB, QNBFL, POLTK, ERBOS, CLEBI, BURCE, SAFKR
-
17:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZTAR, CRFSA, SANFM, KENT, SERVE
-
17:16
BANVT, DAGHL, SAFKR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında