***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.06.2020 15:00
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayı
15:51109.294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 182,78
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:516,7589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0275
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:517,5976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0220
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:51372,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 4,60
|Açılış
|: 372,55
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,44
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.318.024
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|37.338.839
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.298.384
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.514.388
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.572.375
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.817.410
|% -9,99
|
|THYAO
|12,64
|1.117.244.722
|% 0,88
|
|ASELS
|31,76
|971.586.898
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|692.242.342
|% -0,97
|
|PETKM
|3,75
|629.467.448
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,64
|557.047.043
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,64
|557.047.043
|% -1,20
|
|PETKM
|3,75
|629.467.448
|% 2,18
|
|IHLGM
|1,38
|214.886.824
|% 1,47
|
|TSKB
|1,15
|156.360.009
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,91
|374.645.474
|% 2,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4450
|8,4873
|% -0,04
|
|Frank
|7,0195
|7,0618
|% 0,53
|
|Riyal
|1,7951
|1,8041
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|17,44
|
|Altın Gr.
|373
|373
|5,02
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.454
|27,40
|
|Tam
|2.496
|2.525
|28,20
|
|Yarım
|1.218
|1.233
|13,80
|
|Çeyrek
|609
|616
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,82
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|0,04
|
|B. Petrol
|39,38
|39,38
|-0,41
|