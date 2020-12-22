***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.12.2020 16:12
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM AŞ.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.12.2020
Tescil Tarihi
21.12.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.12.2020 - 10229
Açıklamalar
2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 18.12.2020 tarihli Genel Kurul Kararı, 21.12.2020 tarihinde tescil edilmiş olup 22.12.2020 tarihli ve 10229 numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894230
BIST
17:501.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 22,01
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
17:507,6482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0070
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
17:509,3401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0112
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
17:50460,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,58
|Açılış
|: 460,32
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler17:48
|ALARK
|7,48
|273.257.891
|% 10,00
|
|NIBAS
|70,95
|21.382.512
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.094.452
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.209.289
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.706.594
|% 10,00
|
|HLGYO
|4,14
|443.791.974
|% -10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|412.919.334
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,73
|490.156.858
|% -9,99
|
|GARAN
|10,04
|2.331.333.970
|% 2,76
|
|THYAO
|12,46
|1.376.257.199
|% 1,96
|
|KRDMD
|5,41
|1.306.230.717
|% 4,64
|
|SISE
|7,13
|1.005.865.560
|% 1,42
|
|PETKM
|4,88
|991.478.032
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,45
|706.733.971
|% 2,84
|
|TSKB
|1,85
|831.248.527
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,17
|771.876.827
|% 2,84
|
|KRDMD
|5,41
|1.306.230.717
|% 4,64
|
|GARAN
|10,04
|2.331.333.970
|% 2,76
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6450
|7,6483
|% 0,09
|
|Euro
|9,3326
|9,3375
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,1857
|10,2368
|% -0,59
|
|Frank
|8,5812
|8,6329
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0308
|2,0410
|% 0,02
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|-1,27
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|-0,11
|
|B. Petrol
|50,06
|50,06
|-0,85
|