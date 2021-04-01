***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2021 13:59
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM AŞ.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.04.2021 Tarih ve 2021/08 sayılı kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi çerçevesinde, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulv. Ortadoğu Plaza Kat:11 N73 Şişli / İstanbul adresinde bulunan Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922563
BIST
14:081.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 24,17
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.416
En Düşük
1.399
14:088,1878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
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|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
14:089,6525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
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|Açılış
|: 9,5700
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|Önceki Kapanış
|: 9,6700
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9,7559
En Düşük
9,5676
14:08449,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
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|Açılış
|: 449,25
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler14:08
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.382.005
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|66.784.346
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.512.545
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|7.926.530
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|SONME
|54,95
|2.749.184
|% -5,99
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,88
|2.163.080.070
|% 2,84
|
|SASA
|46,66
|673.523.016
|% 3,41
|
|BJKAS
|8,94
|590.136.003
|% 7,32
|
|FROTO
|204,40
|566.056.422
|% 5,74
|
|KOZAL
|119,30
|562.536.827
|% 0,25
|
|GARAN
|6,88
|2.163.080.070
|% 2,84
|
|SKBNK
|1,22
|144.751.985
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,90
|201.947.471
|% -0,52
|
|TSKB
|1,38
|129.035.470
|% 2,22
|
|GSRAY
|3,90
|285.077.737
|% 5,69
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1810
|8,1878
|% -0,63
|
|Euro
|9,6267
|9,6525
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,2254
|11,2817
|% -0,86
|
|Frank
|8,6013
|8,6531
|% -1,06
|
|Riyal
|2,1728
|2,1837
|% -0,80
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|3,14
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|3,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|-0,08
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|-0,04
|
|Çeyrek
|719
|736
|-0,02
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|63,73
|63,73
|0,99
|