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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

16.03.2023 18:05
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM AŞ.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 16.03.2023 Tarih ve 2023/14 sayılı kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi çerçevesinde, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulv. Ortadoğu Plaza Kat:11 
 
N73
 
 
 
Şişli / İstanbul adresinde bulunan Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125620


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Cumhuriyet 7.889 8.008 3,00  
Tam 7.874 7.971 6,00  
Yarım 3.860 3.900 2,00  
Çeyrek 1.930 1.950 1,00  
Gümüş.Ons 21,51 21,53 -0,26  
Gümüş Gr. 13,14 13,16 -0,15  
B. Petrol 74,00 74,00 0,31  
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