***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
24.11.2020 16:29
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin %190 Bedelli Sermaye Artırımı sonrası tadil edilen ve son durumu yansıtan esas sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 24/11/2020 24/11/2020 10209
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889768
BIST
16:531.314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:537,9837
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0964
|Açılış
|: 7,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:539,4681
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1301
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:53463,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,45
|Açılış
|: 463,19
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:53
|EGEEN
|1.712,70
|308.171.748
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|278.680.967
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|CMBTN
|166,30
|50.631.046
|% 9,99
|
|ERBOS
|33,26
|99.267.919
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,02
|4.351.806.483
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,11
|2.915.375.602
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,94
|2.086.171.583
|% 0,00
|
|GUBRF
|46,62
|1.659.772.547
|% -7,22
|
|THYAO
|11,84
|1.460.616.356
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,11
|2.915.375.602
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,94
|2.086.171.583
|% 0,00
|
|GARAN
|9,02
|4.351.806.483
|% -0,55
|
|TSKB
|2,58
|955.330.976
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,51
|561.625.213
|% 2,03
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9793
|7,9837
|% 1,22
|
|Euro
|9,4608
|9,4681
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,5850
|10,6380
|% 1,07
|
|Frank
|8,6964
|8,7488
|% 1,05
|
|Riyal
|2,1172
|2,1278
|% 0,97
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-31,27
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|-76,00
|
|Tam
|3.072
|3.151
|-84,15
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-40,71
|
|Çeyrek
|745
|762
|-20,35
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,66
|46,66
|0,62
|