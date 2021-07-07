***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
07.07.2021 10:05
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2021
Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ile ilgili olarak tadil edilen ve son durumu yansıtan esas sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6-21 06/07/2021 06/07/2021 10364
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947398
BIST
11:461.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
11:468,6872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
11:4610,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0296
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3041
En Düşük
10,2291
11:46503,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,81
|Açılış
|: 503,76
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler11:46
|TUREX
|10,52
|18.203.598
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.521.226
|% 9,57
|
|SELVA
|7,09
|22.639.333
|% 9,24
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|RODRG
|17,62
|2.558.614
|% 6,98
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|PEKGY
|1,23
|121.220.072
|% -7,52
|
|SNGYO
|4,71
|28.723.429
|% -5,23
|
|DARDL
|14,87
|12.984.384
|% -4,86
|
|EUKYO
|7,59
|9.560.396
|% -4,17
|
|GARAN
|8,73
|509.525.149
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,25
|246.137.695
|% 1,35
|
|THYAO
|13,85
|244.381.660
|% -0,22
|
|AKBNK
|5,35
|240.019.850
|% -0,37
|
|EREGL
|17,87
|197.693.223
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,25
|246.137.695
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,23
|121.220.072
|% -7,52
|
|GARAN
|8,73
|509.525.149
|% 1,39
|
|GWIND
|3,82
|181.672.851
|% 2,14
|
|AKBNK
|5,35
|240.019.850
|% -0,37
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6834
|8,6872
|% 0,01
|
|Euro
|10,2526
|10,3041
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,9286
|11,9884
|% -0,18
|
|Frank
|9,3517
|9,4080
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3059
|2,3175
|% -0,13
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|7,01
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-7,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|-9,22
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,46
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,23
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,03
|
|B. Petrol
|75,13
|75,13
|0,60
|