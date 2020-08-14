***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









ki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.189.048 52.539Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -52.704.744 -67.074.602Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 10.035.762 -2.297.382Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler333.877 -6.137.375İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-32.928.378 44.552.800Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-20.152.751 -43.680.693Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.416.521 317.737Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-8.912.038 4.314.181YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-200.764 35.003Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-221.530 0Alınan Faiz20.766 35.003FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.384.467 67.176.239Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri66.784.303 447.825.825Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-44.937.048 -352.975.448Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -674.599Ödenen Faiz-1.577.810 -20.148.208Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -10.884.978 -6.851.331YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.297.607 28.162.467NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.297.607 28.162.467DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 33.948.135 24.738.007DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 12.650.528 52.900.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 25.000.000 -1.759.039 16.766.665 -368.424 4.477.769 45.827.308 -15.718.331 76.065.121 52.425 76.117.546Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-445.353 -445.353 -445.353Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler37.613 -15.755.944 15.718.331 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 153.758 -8.622.254 -8.468.496 11.124 -8.457.372Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı14.095.466 14.095.466 14.095.466Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.839.173 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 39.095.466 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -214.666 4.515.382 29.626.011 -8.622.254 81.246.738 63.549 81.310.287Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 -121.967 4.515.382 29.626.010 -13.563.910 112.702.230 80.628 112.782.858Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler153.534 -13.717.444 13.563.910 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 234.156 -22.647.463 -22.413.307 20.582 -22.392.725Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 112.189 4.668.916 15.908.566 -22.647.463 90.288.923 101.210 90.390.133Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 23.535.507 33.948.135Finansal Yatırımlar5 146.622 8.181.583Ticari Alacaklar154.995.270 145.840.710İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.004.758 3.107.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 149.990.512 142.732.960Diğer Alacaklar5.647.599 7.836.647İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.647.599 7.836.647Stoklar9 520.415.850 467.711.106Peşin Ödenmiş Giderler64.782.322 51.880.824İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 64.782.322 51.880.824Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 1.016.171 1.015.208Diğer Dönen Varlıklar57.387.918 48.368.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 57.387.918 48.368.892ARA TOPLAM827.927.259 764.783.105TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR827.927.259 764.783.105DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar22.676 22.676İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 22.676 22.676Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 46.789 99.568Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 2.172.000 2.172.000Maddi Duran Varlıklar67.852.426 68.347.434Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.714.664 24.089.252Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.714.664 24.089.252Peşin Ödenmiş Giderler10 12.594.300 8.079.540Ertelenmiş Vergi Varlığı19 29.106.324 21.998.637TOPLAM DURAN VARLIKLAR139.509.179 124.809.107TOPLAM VARLIKLAR967.436.438 889.592.212KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 59.891.822 25.148.303Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 1.178.518Ticari Borçlar80.350.404 70.314.642İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 80.350.404 70.314.642Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 4.090.167 2.088.522Diğer Borçlar6.100.923 5.767.046İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 3.295.972 2.984.817İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.804.951 2.782.229Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 105.315.418 120.827.538Kısa Vadeli Karşılıklar3.109.657 2.899.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.178.430 1.373.615Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.931.227 1.525.771ARA TOPLAM258.858.391 228.223.955TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER258.858.391 228.223.955UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 598.755.581 530.571.065Uzun Vadeli Karşılıklar7.194.560 6.506.676Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 7.194.560 6.506.676Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 12.237.773 11.507.658TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER618.187.914 548.585.399TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER877.046.305 776.809.354ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar90.288.923 112.702.230Ödenmiş Sermaye18 75.000.000 75.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.239.089 2.239.089Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi18 -1.759.039 -1.759.039Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.878.854 16.644.698Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.878.854 16.644.698Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 16.766.665 16.766.665Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 112.189 -121.967Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 4.668.916 4.515.382Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 15.908.566 29.626.010Net Dönem Karı veya Zararı-22.647.463 -13.563.910Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 101.210 80.628TOPLAM ÖZKAYNAKLAR90.390.133 112.782.858TOPLAM KAYNAKLAR967.436.438 889.592.212Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat125.191.870 132.569.094 57.583.820 65.662.544Satışların Maliyeti-52.983.430 -77.249.877 -19.641.289 -32.657.597TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)72.208.440 55.319.217 37.942.531 33.004.947BRÜT KAR (ZARAR)72.208.440 55.319.217 37.942.531 33.004.947Genel Yönetim Giderleri-9.514.746 -12.755.584 -4.528.497 -7.619.451Pazarlama Giderleri-4.968.765 -9.107.797 -1.853.585 -4.784.306Araştırma ve Geliştirme Giderleri-544.161 -831.350 -277.362 -466.141Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.920.426 19.062.635 11.263.992 8.401.826Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-21.025.392 -11.188.926 -7.531.675 -6.795.546ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)63.075.802 40.498.195 35.015.404 21.741.329Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler80.335 993.676 19.446 896.690Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.569 0 -1.569 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-52.779 -10.126 -68.845 16.844FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)63.101.789 41.481.745 34.964.436 22.654.863Finansman Gelirleri4.664.394 6.538.251 2.317.128 3.346.811Finansman Giderleri-95.441.692 -58.290.312 -46.177.059 -30.462.045SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-27.675.509 -10.270.316 -8.895.495 -4.460.371Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.048.628 1.659.186 1.208.811 694.395Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.415.558 -317.737 -791.313 -142.929Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.464.186 1.976.923 2.000.124 837.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-22.626.881 -8.611.130 -7.686.684 -3.765.976DÖNEM KARI (ZARARI)-22.626.881 -8.611.130 -7.686.684 -3.765.976Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20.582 11.124 13.615 7.799Ana Ortaklık Payları-22.647.463 -8.622.254 -7.700.299 -3.773.775Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar234.156 153.758 -233.832 -72.617Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)300.869 197.126 -299.116 -93.099Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-66.713 -43.368 65.284 20.482Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-66.713 -43.368 65.284 20.482Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)234.156 153.758 -233.832 -72.617TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.392.725 -8.457.372 -7.920.516 -3.838.593Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20.582 11.124 13.615 7.799Ana Ortaklık Payları-22.413.307 -8.468.496 -7.934.131 -3.846.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869133BIST