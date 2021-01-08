***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -368.424 4.477.769 45.827.308 -15.718.331 76.065.121 52.425 76.117.546Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-445.353 -445.353 -445.353Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler37.613 -15.755.944 15.718.331 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 513.681 3.134.139 3.647.820 20.922 3.668.742Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı50.000.000 399.916 50.399.916 50.399.916Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1 -1Dönem Sonu Bakiyeler18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 145.257 4.515.382 29.626.011 3.134.139 129.667.503 73.347 129.740.850Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 -121.967 4.515.382 29.626.010 -13.563.910 112.702.230 80.628 112.782.858Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler103.153 -13.667.063 13.563.910 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 1.112.402 -44.396.015 -43.283.613 15.584 -43.268.029Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye Avansı37.553.669 37.553.669 37.553.669Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 75.000.000 37.553.669 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 990.435 4.618.535 15.958.947 44.396.015 106.972.286 96.212 107.068.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.519.366 -50.053.529Dönem Karı (Zararı)-44.380.431 3.155.061Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler153.808.050 -1.691.000Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.662.542 2.945.574Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 2.149.705 -2.034.156Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler134.694 1.665.851Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler160.476.790 -3.710.799Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-11.615.681 -557.470İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-170.206.584 -60.602.006Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -29.036.431 -23.207.971Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.931.781 -86.893Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -73.228.912 -87.757.237Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 14.874.213 -1.837.372Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.744.342 -6.232.550İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-82.002.893 58.520.017Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-60.778.965 -59.137.945Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.104.726 680.156Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)40.364.325 8.404.260YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-649.450 35.003Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-681.698 0Alınan Faiz32.248 35.003FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.882.179 90.190.401Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 44.096.193Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 44.096.193Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri31.823.700 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri102.897.788 473.310.128Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-96.257.545 -394.464.701Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -787.662Ödenen Faiz-30.140.700 -25.496.173Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -4.441.064 -6.467.384YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.286.637 40.171.875NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.286.637 40.171.875DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 33.948.135 24.738.007DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.661.498 64.909.882Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 20.102.562 33.948.135Finansal Yatırımlar5 158.104 8.181.583Ticari Alacaklar174.877.141 145.840.710İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.505.676 3.107.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 173.371.465 142.732.960Diğer Alacaklar4.904.866 7.836.647İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.904.866 7.836.647Stoklar9 540.940.018 467.711.106Peşin Ödenmiş Giderler68.735.093 51.880.824İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 68.735.093 51.880.824Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 1.164.285 1.015.208Diğer Dönen Varlıklar61.638.268 48.368.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 61.638.268 48.368.892ARA TOPLAM872.520.337 764.783.105TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR872.520.337 764.783.105DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar22.676 22.676İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 22.676 22.676Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 47.195 99.568Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 2.172.000 2.172.000Maddi Duran Varlıklar67.340.536 68.347.434Maddi Olmayan Duran Varlıklar28.594.143 24.089.252Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar28.594.143 24.089.252Peşin Ödenmiş Giderler10 22.826.188 8.079.540Ertelenmiş Vergi Varlığı19 35.385.589 21.998.637TOPLAM DURAN VARLIKLAR156.388.327 124.809.107TOPLAM VARLIKLAR1.028.908.664 889.592.212KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 69.950.957 25.148.303Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 1.178.518Ticari Borçlar85.188.855 70.314.642İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 85.188.855 70.314.642Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 4.129.173 2.088.522Diğer Borçlar2.022.704 5.767.046İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 61.307 2.984.817İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.961.397 2.782.229Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 70.425.562 120.827.538Kısa Vadeli Karşılıklar3.949.457 2.899.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.240.718 1.373.615Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.708.739 1.525.771ARA TOPLAM235.666.708 228.223.955TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER235.666.708 228.223.955UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 665.740.630 530.571.065Uzun Vadeli Karşılıklar7.695.726 6.506.676Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 7.695.726 6.506.676Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 12.737.102 11.507.658TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER686.173.458 548.585.399TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER921.840.166 776.809.354ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar106.972.286 112.702.230Ödenmiş Sermaye18 75.000.000 75.000.000Sermaye Avansı18 37.553.669Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.239.089 2.239.089Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi18 -1.759.039 -1.759.039Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.757.100 16.644.698Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.757.100 16.644.698Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 16.766.665 16.766.665Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 990.435 -121.967Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 4.618.535 4.515.382Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 15.958.947 29.626.010Net Dönem Karı veya Zararı-44.396.015 -13.563.910Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 96.212 80.628TOPLAM ÖZKAYNAKLAR107.068.498 112.782.858TOPLAM KAYNAKLAR1.028.908.664 889.592.212Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat254.634.085 208.702.423 129.442.215 76.133.329Satışların Maliyeti-96.726.950 -131.731.872 -43.743.520 -54.481.995TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)157.907.135 76.970.551 85.698.695 21.651.334BRÜT KAR (ZARAR)157.907.135 76.970.551 85.698.695 21.651.334Genel Yönetim Giderleri-16.420.687 -19.386.740 -6.905.941 -6.631.156Pazarlama Giderleri-12.778.577 -21.536.718 -7.809.812 -12.428.921Araştırma ve Geliştirme Giderleri-755.763 -1.671.766 -211.602 -840.416Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler58.469.527 24.127.422 31.549.101 5.064.787Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-32.906.261 -21.817.699 -11.880.869 -10.628.773ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)153.515.374 36.685.050 90.439.572 -3.813.145Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler120.877 2.426.527 40.542 1.432.851Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.569 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-52.373 15.449 406 25.575FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)153.582.309 39.127.026 90.480.520 -2.354.719Finansman Gelirleri9.145.066 41.729.723 4.480.672 35.191.472Finansman Giderleri-218.723.489 -78.259.158 -123.281.797 -19.968.846SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-55.996.114 2.597.591 -28.320.605 12.867.907Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11.615.683 557.470 6.567.055 -1.101.716Dönem Vergi (Gideri) Geliri-955.649 -680.156 459.909 -362.419Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12.571.332 1.237.626 6.107.146 -739.297SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-44.380.431 3.155.061 -21.753.550 11.766.191DÖNEM KARI (ZARARI)-44.380.431 3.155.061 -21.753.550 11.766.191Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15.584 20.922 -4.998 9.798Ana Ortaklık Payları-44.396.015 3.134.139 -21.748.552 11.756.393Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.174.411 513.682 940.255 359.924Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.505.655 658.566 1.204.786 461.440Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-331.244 -144.884 -264.531 -101.516Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-331.244 -144.884 -264.531 -101.516Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.174.411 513.682 940.255 359.924TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-43.206.020 3.668.743 -20.813.295 12.126.115Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15.584 20.922 -4.998 9.798Ana Ortaklık Payları-43.221.604 3.647.821 -20.808.297 12.116.317http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887300BIST