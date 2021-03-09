***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 25.000.000 1.839.173 -1.759.039 16.766.665 -368.424 4.477.769 45.827.308 -15.718.331 76.065.121 52.425 76.117.546Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-445.353 -445.353 -445.353Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler37.613 -15.755.945 15.718.331 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 246.457 -13.563.910 -13.317.453 28.203 -13.289.250Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı20 50.000.000 399.916 50.399.916 50.399.916Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 -121.967 4.515.382 29.626.010 -13.563.910 112.702.230 80.628 112.782.858Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 -121.967 4.515.382 29.626.010 -13.563.910 112.702.230 80.628 112.782.858Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler134.464 -13.698.372 13.563.910 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20 20.059.707 1.846.088 -37.484.402 -15.578.607 19.298 -15.559.309Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı142.500.000 350.945 0Sermaye AzaltımıSermaye Avansı142.850.945 142.850.945Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-62.009 -62.007 -62.007Dönem Sonu Bakiyeler20 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.662.112 4.649.846 15.927.638 -37.484.402 239.912.561 99.926 240.012.487Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-109.210.677 -74.789.974Dönem Karı (Zararı)-37.465.104 -13.535.707Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler159.546.345 32.584.324Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 3.451.449 3.895.245Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 4.501.035 -2.856.472Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.054.071 10.685.864Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler151.081.185 25.465.711Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-8.541.395 -4.606.024İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-239.455.056 -117.004.166Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -51.747.189 -27.808.467Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.499.448 -3.516.605Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -105.943.131 -129.770.717Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 4.680.476 -741.310Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.588.850 -5.262.209İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-86.355.810 50.095.142Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-117.373.815 -97.955.549Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -1.302.223 -408.374Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9.465.361 23.573.949YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.961.156 -9.326.946Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -10.997.508 -9.463.747Alınan Faiz36.352 136.801FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI95.603.073 86.371.232Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri137.120.976 44.096.193Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri137.120.976 44.096.193Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri104.142.645 506.815.252Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-96.581.819 -410.083.591Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-805.412 -996.234Ödenen Faiz-47.206.782 -46.504.572Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -1.066.535 -6.955.816YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.568.760 2.254.312NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.568.760 2.254.312DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 33.948.135 24.738.007DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.379.375 26.992.319Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.445.910 33.948.135Finansal Yatırımlar5 165.852 8.181.583Ticari Alacaklar197.587.899 145.840.710İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 3.107.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 197.587.899 142.732.960Diğer Alacaklar4.019.581 7.836.647İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.019.581 7.836.647Stoklar9 573.654.237 467.711.106Peşin Ödenmiş Giderler69.230.254 51.880.824İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 69.230.254 51.880.824Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 0 1.015.208Diğer Dönen Varlıklar62.062.385 48.368.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 62.062.385 48.368.892ARA TOPLAM917.166.118 764.783.105TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR917.166.118 764.783.105DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar22.676 22.676İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 22.676 22.676Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 46.995 99.568Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 5.390.000 2.172.000Maddi Duran Varlıklar13 98.663.039 68.347.434Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.096.261 24.089.252Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 24.096.261 24.089.252Peşin Ödenmiş Giderler10 24.072.133 8.079.540Ertelenmiş Vergi Varlığı27 34.644.284 21.998.637TOPLAM DURAN VARLIKLAR186.935.388 124.809.107TOPLAM VARLIKLAR1.104.101.506 889.592.212KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 51.340.178 25.148.303Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 105.430.236 1.178.518Ticari Borçlar74.995.118 70.314.642İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 74.995.118 70.314.642Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 1.421.084 2.088.522Diğer Borçlar1.860.578 5.767.046İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 0 2.984.817İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.860.578 2.782.229Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 67.813.751 120.827.538Kısa Vadeli Karşılıklar5.609.610 2.899.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.343.125 1.373.615Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.266.485 1.525.771ARA TOPLAM308.470.555 228.223.955TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER308.470.555 228.223.955UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 531.497.039 530.571.065Uzun Vadeli Karşılıklar8.015.389 6.506.676Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 8.015.389 6.506.676Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 16.106.036 11.507.658TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER555.618.464 548.585.399TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER864.089.019 776.809.354ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar239.912.561 112.702.230Ödenmiş Sermaye20 217.500.000 75.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 2.590.034 2.239.089Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-1.759.039 -1.759.039Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)38.488.484 16.644.698Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38.488.484 16.644.698Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 36.826.372 4.515.382Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 15.927.638 29.626.010Net Dönem Karı veya Zararı20 -37.484.402 -13.563.910Kontrol Gücü Olmayan Paylar20 99.926 80.628TOPLAM ÖZKAYNAKLAR240.012.487 112.782.858TOPLAM KAYNAKLAR1.104.101.506 889.592.212Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 353.082.258 278.914.003Satışların Maliyeti21 -136.774.509 -148.925.106TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)216.307.749 129.988.897BRÜT KAR (ZARAR)216.307.749 129.988.897Genel Yönetim Giderleri22 -25.782.400 -29.014.851Pazarlama Giderleri22 -29.010.794 -28.759.810Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -1.117.061 -1.827.641Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 64.316.468 38.247.917Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -45.793.670 -29.429.422ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)178.920.292 79.205.090Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 3.376.433 2.742.654Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -1.569 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-1.329 16.066FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)182.293.827 81.963.810Finansman Gelirleri26 18.963.166 43.945.210Finansman Giderleri26 -247.263.492 -144.050.751SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-46.006.499 -18.141.731Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.541.395 4.606.024Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -2.317.431 -680.156Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 10.858.826 5.286.180SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-37.465.104 -13.535.707DÖNEM KARI (ZARARI)-37.465.104 -13.535.707Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 19.298 28.203Ana Ortaklık Payları20 -37.484.402 -13.563.910Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21.905.795 246.457Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22.288.563 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.366.780 315.971Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.749.548 -69.514Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.749.548 -69.514Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.905.795 246.457TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.559.309 -13.289.250Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19.298 28.203Ana Ortaklık Payları-15.578.607 -13.317.453http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916430BIST