***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 -121.967 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-13.563.910 13.563.910 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 467.989 -14.947.164 -14.479.175 6.967 -14.472.208Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı18 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 346.022 4.515.382 16.062.100 -14.947.164 98.223.055 87.595 98.310.650Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.662.112 4.649.846 15.927.638 -37.484.402 239.912.561 99.926 240.012.487Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-37.484.402 37.484.402 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 253.712 -21.830.904 -21.577.191 12.546 -21.564.645Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.915.824 4.649.846 -21.556.763 -21.830.904 218.335.370 112.472 218.447.842Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.075.003 -6.269.776Dönem Karı (Zararı)-21.818.357 -14.940.197Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler56.318.478 49.823.815Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.095.344 960.652Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 956.250 -518.369Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.859.831 11.656.401Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler50.055.321 41.564.948Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.648.268 -3.839.817İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.575 -35.619.012Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -19.064.328 3.445.671Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.522.891 4.453.435Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -22.421.688 -31.141.433Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 16.843.861 12.447.697Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.064.049 -1.709.606İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.108.572 -23.114.776Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları34.507.696 -735.394Vergi İadeleri (Ödemeleri)-691.244 -408.374Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.258.551 -5.126.008YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.552.117 -200.764Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri445.189Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri445.189Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.003.671 -221.530Alınan Faiz6.365 20.766FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.985.736 -11.135.798Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.326.000 10.691.438Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.661.957 -8.942.868Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz-8.492.526 -5.338.250Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -1.157.253 -7.546.118YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)537.150 -17.606.338NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)537.150 -17.606.338DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.445.910 33.948.135DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.983.060 16.341.797Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 12.140.313 10.445.910Finansal Yatırımlar5 172.217 165.852Ticari Alacaklar216.652.227 197.587.899İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 216.652.227 197.587.899Diğer Alacaklar5.542.472 4.019.581İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.542.472 4.019.581Stoklar9 596.075.925 573.654.237Peşin Ödenmiş Giderler105.248.845 69.230.254İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 105.248.845 69.230.254Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 0 0Diğer Dönen Varlıklar60.484.016 62.062.385İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 60.484.016 62.062.385ARA TOPLAM996.316.015 917.166.118TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR996.316.015 917.166.118DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar22.676 22.676İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 22.676 22.676Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 46.789 46.995Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 5.390.000 5.390.000Maddi Duran Varlıklar13 100.915.166 98.663.039Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.296.039 24.096.261Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 25.296.039 24.096.261Peşin Ödenmiş Giderler10 30.620.357 24.072.133Ertelenmiş Vergi Varlığı19 38.498.504 34.644.284TOPLAM DURAN VARLIKLAR200.789.531 186.935.388TOPLAM VARLIKLAR1.197.105.546 1.104.101.506KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 52.579.924 51.340.178Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 103.279.932 105.430.236Ticari Borçlar91.838.979 74.995.118İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 91.838.979 74.995.118Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.473.670 1.421.084Diğer Borçlar10.924.627 1.860.578İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 8.326.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.598.627 1.860.578Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 127.489.138 67.813.751Kısa Vadeli Karşılıklar3.073.316 5.609.610Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.414.663 1.343.125Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.658.653 4.266.485ARA TOPLAM390.659.586 308.470.555TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER390.659.586 308.470.555UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 563.046.785 531.497.039Uzun Vadeli Karşılıklar8.264.661 8.015.389Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 8.264.661 8.015.389Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 16.686.672 16.106.036TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER587.998.118 555.618.464TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER978.657.704 864.089.019ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar218.335.370 239.912.561Ödenmiş Sermaye18 217.500.000 217.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 2.590.034 2.590.034Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-1.759.039 -1.759.039Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)38.742.196 38.488.484Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38.742.196 38.488.484Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 36.826.372 36.826.372Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 1.915.824 1.662.112Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.649.846 4.649.846Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -21.556.763 15.927.638Net Dönem Karı veya Zararı18 -21.830.904 -37.484.402Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 112.472 99.926TOPLAM ÖZKAYNAKLAR218.447.842 240.012.487TOPLAM KAYNAKLAR1.197.105.546 1.104.101.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat70.995.707 67.608.050Satışların Maliyeti-32.129.111 -33.342.141TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.866.596 34.265.909BRÜT KAR (ZARAR)38.866.596 34.265.909Genel Yönetim Giderleri-7.438.111 -4.986.249Pazarlama Giderleri-8.239.937 -3.115.180Araştırma ve Geliştirme Giderleri-425.742 -266.799Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34.937.029 15.656.434Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-13.630.778 -13.493.717ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.069.057 28.060.398Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler645.332 60.889Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-206 16.066FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.714.183 28.137.353Finansman Gelirleri916.771 2.347.266Finansman Giderleri-70.097.579 -49.264.633SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-24.466.625 -18.780.014Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.648.268 3.839.817Dönem Vergi (Gideri) Geliri-691.244 -624.245Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.339.512 4.464.062SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-21.818.357 -14.940.197DÖNEM KARI (ZARARI)-21.818.357 -14.940.197Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.547 6.967Ana Ortaklık Payları-21.830.904 -14.947.164Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar255.007 467.988Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)318.759 599.985Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-63.752 -131.997Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-63.752 -131.997Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)255.007 467.988TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-21.563.350 -14.472.209Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.547 6.967Ana Ortaklık Payları-21.575.897 -14.479.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939104BIST