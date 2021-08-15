***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 -121.967 4.515.382 29.626.010 -13.563.910 112.702.230 80.628 112.782.858Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler153.534 -13.717.444 13.563.910 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 234.156 -22.647.463 -22.413.307 20.582 -22.392.725Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı18 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Az 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 75.000.000 2.239.089 -1.759.039 16.766.665 112.189 4.668.916 15.908.566 -22.647.463 90.288.923 101.210 90.390.133Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.662.112 4.649.846 15.927.638 -37.484.402 239.912.561 99.926 240.012.487Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler263.589 -37.747.990 37.484.402 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 413.100 -28.639.409 -28.226.308 12.958 -28.213.350Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 2.075.212 4.913.435 -21.820.352 -28.639.409 211.686.253 112.884 211.799.137Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI92.624.366 -30.481.310Dönem Karı (Zararı)-28.626.451 -22.626.881Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler71.348.840 84.703.125Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.369.220 1.815.238Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 2.334.805 1.277.087Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.937.804 12.242.139Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler65.473.050 74.417.289Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.766.039 -5.048.628İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler72.633.746 -82.228.995Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -14.291.187 -9.154.560Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler156.373 2.189.048Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -54.809.773 -52.704.744Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 31.435.972 10.035.762Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler55.025.887 333.877İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler55.116.474 -32.928.378Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları115.356.135 -20.152.751Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.292.641 -1.416.521Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-21.439.128 -8.912.038YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.929.373 -200.764Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri445.188 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri445.188Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.387.406 -221.530Alınan Faiz12.845 20.766FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-60.303.440 9.384.467Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri53.820.360 66.784.303Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-90.907.687 -44.937.048Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-564.135 0Ödenen Faiz-21.424.821 -1.577.810Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -1.227.157 -10.884.978YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.391.553 -21.297.607NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.391.553 -21.297.607DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.445.910 33.948.135DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 36.837.463 12.650.528Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 38.064.620 10.445.910Finansal Yatırımlar5 178.863 165.852Ticari Alacaklar211.879.086 197.587.899İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 211.879.086 197.587.899Diğer Alacaklar3.863.208 4.019.581İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.863.208 4.019.581Stoklar9 628.464.010 573.654.237Peşin Ödenmiş Giderler139.700.264 69.230.254İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 139.700.264 69.230.254Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 2.048 0Diğer Dönen Varlıklar65.835.484 62.062.385İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 65.835.484 62.062.385ARA TOPLAM1.087.987.583 917.166.118TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.087.987.583 917.166.118DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar22.676 22.676İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 22.676 22.676Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 46.417 46.995Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 5.390.000 5.390.000Maddi Duran Varlıklar13 100.139.176 98.663.039Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.949.093 24.096.261Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 25.949.093 24.096.261Peşin Ödenmiş Giderler10 36.130.369 24.072.133Ertelenmiş Vergi Varlığı19 40.490.154 34.644.284TOPLAM DURAN VARLIKLAR208.167.885 186.935.388TOPLAM VARLIKLAR1.296.155.468 1.104.101.506KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 25.663.765 51.340.178Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 65.779.716 105.430.236Ticari Borçlar106.431.090 74.995.118İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 106.431.090 74.995.118Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.839.412 1.421.084Diğer Borçlar56.886.465 1.860.578İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 53.820.360 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.066.105 1.860.578Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 205.458.471 67.813.751Kısa Vadeli Karşılıklar3.544.091 5.609.610Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.518.150 1.343.125Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.025.941 4.266.485ARA TOPLAM465.603.010 308.470.555TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER465.603.010 308.470.555UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 592.968.866 531.497.039Uzun Vadeli Karşılıklar8.750.600 8.015.389Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 8.750.600 8.015.389Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 17.033.855 16.106.036TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER618.753.321 555.618.464TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.084.356.331 864.089.019ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar211.686.253 239.912.561Ödenmiş Sermaye18 217.500.000 217.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 2.590.034 2.590.034Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-1.759.039 -1.759.039Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)38.901.584 38.488.484Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38.901.584 38.488.484Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 36.826.372 36.826.372Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 2.075.212 1.662.112Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.913.435 4.649.846Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -21.820.352 15.927.638Net Dönem Karı veya Zararı18 -28.639.409 -37.484.402Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 112.884 99.926TOPLAM ÖZKAYNAKLAR211.799.137 240.012.487TOPLAM KAYNAKLAR1.296.155.468 1.104.101.506Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat156.365.846 125.191.870 85.370.139 57.583.820Satışların Maliyeti-70.717.490 -52.983.430 -38.588.379 -19.641.289TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)85.648.356 72.208.440 46.781.760 37.942.531BRÜT KAR (ZARAR)85.648.356 72.208.440 46.781.760 37.942.531Genel Yönetim Giderleri-16.511.186 -9.514.746 -9.073.075 -4.528.497Pazarlama Giderleri-14.049.395 -4.968.765 -5.809.458 -1.853.585Araştırma ve Geliştirme Giderleri-873.047 -544.161 -447.305 -277.362Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler50.495.458 26.920.426 15.558.429 11.263.992Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-23.673.835 -21.025.392 -10.043.057 -7.531.675ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)81.036.351 63.075.802 36.967.294 35.015.404Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler674.831 80.335 29.499 19.446Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -1.569 0 -1.569Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-578 -52.779 -372 -68.845FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)81.710.604 63.101.789 36.996.421 34.964.436Finansman Gelirleri3.817.155 4.664.394 2.900.384 2.317.128Finansman Giderleri-117.920.249 -95.441.692 -47.822.670 -46.177.059SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-32.392.490 -27.675.509 -7.925.865 -8.895.495Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.766.039 5.048.628 1.117.771 1.208.811Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.290.593 -1.415.558 -599.349 -791.313Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.056.632 6.464.186 1.717.120 2.000.124SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-28.626.451 -22.626.881 -6.808.094 -7.686.684DÖNEM KARI (ZARARI)-28.626.451 -22.626.881 -6.808.094 -7.686.684Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.958 20.582 411 13.615Ana Ortaklık Payları-28.639.409 -22.647.463 -6.808.505 -7.700.299Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar413.100 234.156 158.093 -233.832Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)550.800 300.869 232.041 -299.116Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-137.700 -66.713 -73.948 65.284Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-137.700 -66.713 -73.948 65.284Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)413.100 234.156 158.093 -233.832TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-28.213.351 -22.392.725 -6.650.001 -7.920.516Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.958 20.582 411 13.615Ana Ortaklık Payları-28.226.309 -22.413.307 -6.650.412 -7.934.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958176BIST