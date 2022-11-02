***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.662.112 4.649.846 15.927.638 -37.484.402 239.912.561 99.926 240.012.487Transferler263.589 -37.747.990 37.484.402Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-56.411 -21.637.331 -21.693.741 16.178 -21.677.563Sermaye Arttırımı435.000.000 1.406.714 436.406.714 436.406.714Dönem Sonu Bakiyeler652.500.000 3.996.748 -1.759.039 36.826.372 1.605.701 4.913.435 -21.820.352 -21.637.331 654.625.534 116.104 654.741.638Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler652.500.000 3.996.748 -1.759.039 36.826.372 3.323.869 4.913.435 -21.820.352 -41.694.460 636.286.573 128.577 636.415.150Transferler190.855 -41.885.314 41.694.460Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)273.993.644 -56.677 63.019.404 336.956.372 35.631 336.992.003Dönem Sonu Bakiyeler652.500.000 3.996.748 -1.759.039 310.820.016 3.267.192 5.104.290 -63.705.666 63.019.404 973.242.945 164.208 973.407.153Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.757.409 -51.203.591Dönem Karı (Zararı)63.055.035 -21.621.153Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler83.450.187 71.399.753Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.044.989 3.499.847Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 13.208.506 3.970.163Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler29.057.995 13.481.919Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20.044.649 52.686.043Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19.094.048 -2.238.219İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-226.293.682 -140.508.045Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -103.921.092 -15.086.387Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.588.123 1.619.323Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -253.964.608 -90.527.140Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 86.345.403 32.164.363Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.101.090 1.751.357İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.733.648 -70.429.561Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-79.788.460 -90.729.445Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -4.893.456 -2.057.265Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)62.924.507 41.583.119YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.046.804 -8.099.970Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.504.916Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.504.916Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.528.722 -9.628.442Alınan Faiz8.312 23.556Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-9.526.394 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.877.674 149.112.395Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 382.873.512Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 53.820.360Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri73.125.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.994.609 -246.287.432Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-599.369 -725.702Ödenen Faiz-22.531.241 -38.406.225Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -2.122.107 -2.162.118YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.926.539 89.808.834NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.926.539 89.808.834DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 93.945.220 10.445.910DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 74.018.681 100.254.744Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 76.140.789 93.945.220Finansal Yatırımlar5 108.425 4.718.787Ticari Alacaklar452.801.254 348.880.162İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 452.801.254 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 348.880.162Diğer Alacaklar7.951.677 3.363.554İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.951.677 3.363.554Stoklar9 972.489.037 718.524.429Peşin Ödenmiş Giderler416.903.969 329.376.440İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 416.903.969 329.376.440Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 59.625 32.925Diğer Dönen Varlıklar94.422.854 72.767.414İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 94.422.854 72.767.414ARA TOPLAM2.020.877.630 1.571.608.931TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.020.877.630 1.571.608.931DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar22.676 20.948İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 22.676 20.948Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 25.525.000 5.390.000Maddi Duran Varlıklar12 414.107.092 105.094.897Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.480.188 24.021.611Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 29.480.188 24.021.611Peşin Ödenmiş Giderler10 58.935.828 36.436.936Ertelenmiş Vergi Varlığı18 690.781 24.555.016TOPLAM DURAN VARLIKLAR528.761.565 195.519.408TOPLAM VARLIKLAR2.549.639.195 1.767.128.339KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 3.532.174 27.544.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 45.225.778 44.182.029Ticari Borçlar210.717.646 124.372.243İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 210.717.646 124.372.243Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 3.573.361 1.433.156Diğer Borçlar4.711.906 2.610.816İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 0 7.969İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.711.906 2.602.847Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 480.888.284 323.128.215Kısa Vadeli Karşılıklar5.341.301 5.172.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.854.648 1.928.120Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.486.653 3.244.660ARA TOPLAM753.990.450 528.443.239TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER753.990.450 528.443.239UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 783.466.300 591.223.495Uzun Vadeli Karşılıklar16.886.675 9.900.617Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 16.886.675 9.900.617Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 21.888.617 1.145.838TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER822.241.592 602.269.950TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.576.232.042 1.130.713.189ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar973.242.945 636.286.573Ödenmiş Sermaye17 652.500.000 652.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 3.996.748 3.996.748Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-1.759.039 -1.759.039Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)314.087.208 40.150.241Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)314.087.208 40.150.241Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 310.820.016 36.826.372Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 3.267.192 3.323.869Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.104.290 4.913.435Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -63.705.666 -21.820.352Net Dönem Karı veya Zararı17 973.407.153 636.415.150TOPLAM KAYNAKLAR2.549.639.195 1.767.128.339Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat564.741.965 239.628.225 235.192.600 83.262.379Satışların Maliyeti-287.669.163 -119.446.853 -132.263.600 -48.729.363TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)277.072.802 120.181.372 102.929.000 34.533.016BRÜT KAR (ZARAR)277.072.802 120.181.372 102.929.000 34.533.016Genel Yönetim Giderleri-43.020.307 -27.273.000 -14.929.456 -10.761.814Pazarlama Giderleri-75.326.071 -26.072.567 -38.040.880 -12.023.172Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.599.462 -1.191.554 -775.580 -318.507Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler218.965.230 60.080.645 57.097.247 9.585.187Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-123.656.731 -26.972.243 -21.752.946 -3.298.408ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)251.435.461 98.752.653 84.527.385 17.716.302Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20.642.035 1.249.285 20.374.772 574.454Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-9.526.394 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 -781 0 -203FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)262.551.102 100.001.157 104.902.157 18.290.553Finansman Gelirleri15.399.350 8.620.308 4.649.232 4.803.153Finansman Giderleri-195.801.369 -132.480.837 -60.067.581 -14.560.588SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)82.149.083 -23.859.372 49.483.808 8.533.118Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.094.048 2.238.219 -6.722.320 -1.527.820Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.833.831 -2.036.069 -1.229.147 -745.476Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-14.260.217 4.274.288 -5.493.173 -782.344SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)63.055.035 -21.621.153 42.761.488 7.005.298DÖNEM KARI (ZARARI)63.055.035 -21.621.153 42.761.488 7.005.298Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar35.631 16.178 10.751 3.220Ana Ortaklık Payları63.019.404 -21.637.331 42.750.737 7.002.078Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar274.002.018 -56.411 275.012.869 -543.459Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)304.422.245 0 304.422.245 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-73.430 -75.215 1.239.363 -626.015Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-30.346.797 18.804 -30.648.739 82.556Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-30.346.797 18.804 -30.648.739 82.556Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)274.002.018 -56.411 275.012.869 -543.459TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)337.057.053 -21.677.564 317.774.357 6.461.839Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar35.631 16.178 10.751 3.220Ana Ortaklık Payları337.021.422 -21.693.742 317.763.606 6.458.619http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076333BIST