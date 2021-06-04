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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.06.2021 13:50



***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 04.05.2021
Genel Kurul Tarihi 04.06.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:10

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Başkanlığının Seçilmesi
2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması çerçevesinde hazırlanan tadil metni örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6., "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21., maddelerinin değiştirilmesinin müzakeresi ve karara bağlanması
4 - Dilek ve Temenniler
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 04.06.2021 Çarşamba günü saat 10:30' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde Şirketimizin 2020 yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu toplantısında özet olarak aşağıda ki kararlar alınmıştır.
GÜNDEM MADDE 3:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2021 Tarih ve E-29833736-110.03.03-5208 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 Tarih ve E-50035491-431.02-00063585518 sayılı izni çerçevesinde Kayıtlı Sermaye tavanının artırılmasına
Bu çerçeve de Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" 6., "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21., ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesinin kabul edilerek Şirket Genel Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verildi.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 A Grubu Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940108


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Yarım 1.663 1.706 -7,87  
Çeyrek 834 853 -3,94  
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