***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.06.2021 14:02
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel kurul Toplantısının Çoğunluk Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 04.05.2021
Genel Kurul Tarihi 04.06.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sok. No: 10
Gündem Maddeleririm/940110
BIST
16:071.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
16:078,6679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0346
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
16:0710,5555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0145
|Açılış
|: 10,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
16:07525,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,39
|Açılış
|: 525,83
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler16:07
|DOBUR
|13,90
|2.684.127
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.610.094
|% 9,96
|
|BOBET
|4,23
|366.664.999
|% 9,87
|
|FRIGO
|23,18
|34.555.411
|% 9,75
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|TKURU
|218,80
|4.941.788
|% -7,29
|
|PKENT
|2.789,00
|2.839.373
|% -6,72
|
|THYAO
|14,02
|963.997.691
|% 0,21
|
|GARAN
|8,10
|772.892.289
|% 0,75
|
|KARSN
|3,94
|664.076.640
|% -6,41
|
|PETKM
|6,36
|510.179.225
|% 0,63
|
|KOZAL
|120,60
|507.814.540
|% 1,26
|
|KARSN
|3,94
|664.076.640
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,21
|262.846.609
|% 0,45
|
|GARAN
|8,10
|772.892.289
|% 0,75
|
|BOBET
|4,23
|366.664.999
|% 9,87
|
|PETKM
|6,36
|510.179.225
|% 0,63
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6638
|8,6679
|% -0,40
|
|Euro
|10,5488
|10,5555
|% -0,14
|
|Sterlin
|12,2517
|12,3131
|% 0,11
|
|Frank
|9,5968
|9,6546
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3037
|2,3153
|% -0,43
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|16,14
|
|Altın Gr.
|524
|524
|0,64
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.521
|-2,00
|
|Tam
|3.450
|3.538
|-4,15
|
|Yarım
|1.667
|1.712
|-2,00
|
|Çeyrek
|836
|856
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,78
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,02
|
|B. Petrol
|71,69
|71,69
|0,38
|