***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 18:39
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 - 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
2020 Yılı 1. Geçici vergi döneminde Hasan Tahsin Vergi Dairesine geçici vergi beyannamesi eki olarak sunulan Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Gelir Tablosu, Katmerciler Araç Üstü Ekipman San.ve Tic.A.Ş.' nin solo faaliyet sonuçlarını ifade etmekte olup, konsolide sonuçları içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847443
BIST
18:00105.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 406,26
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0482
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
18:007,5441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0843
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5456
En Düşük
7,4416
18:00377,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 5,16
|Açılış
|: 377,44
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.733.199
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.862.005
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|228.904
|% -10,00
|
|CASA
|20,54
|204.343
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|322.004.600
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3737
|8,4157
|% 1,13
|
|Frank
|7,0367
|7,0791
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8103
|1,8194
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|14,12
|
|Altın Gr.
|377
|377
|5,08
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.480
|33,90
|
|Tam
|2.520
|2.556
|46,20
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|17,00
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,45
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|0,06
|
|B. Petrol
|35,23
|35,23
|0,63
|