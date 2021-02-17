***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteHasan Tahsin Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2020 - 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021Açıklamalar2020 Yılı 4. Geçici vergi döneminde Hasan Tahsin Vergi Dairesine geçici vergi beyannamesi eki olarak sunulan Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Gelir Tablosu, Katmerciler Araç Üstü Ekipman San.ve Tic.A.Ş.' nin solo faaliyet sonuçlarını ifade etmekte olup, konsolide sonuçları içermemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910489BIST