***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
02.11.2020 17:27
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı Gimkat Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. Aş.'nin sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararı İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885430
BIST
18:001.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 21,22
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
18:008,4368
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0912
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4449
En Düşük
8,3137
18:009,8157
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1447
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8401
En Düşük
9,6704
18:00513,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 8,95
|Açılış
|: 513,24
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
513,74
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KARTN
|1.994,00
|13.483.428
|% 10,00
|
|RYGYO
|4,84
|89.796.195
|% 10,00
|
|MAALT
|84,15
|8.599.488
|% 10,00
|
|DIRIT
|2,64
|1.902.298
|% 10,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|5.296.132
|% -10,00
|
|YAPRK
|34,20
|1.176.057
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|1.562.328
|% -10,00
|
|ARTI
|6,57
|767.842
|% -10,00
|
|FORMT
|5,24
|6.450.229
|% -9,97
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|THYAO
|9,41
|1.916.355.261
|% 4,32
|
|ASELS
|17,63
|1.766.825.685
|% 5,25
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,74
|533.492.335
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|504.528.381
|% -5,52
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4298
|8,4368
|% 1,09
|
|Euro
|9,8077
|9,8157
|% 1,50
|
|Sterlin
|10,8443
|10,8987
|% 0,65
|
|Frank
|9,1237
|9,1787
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2411
|2,2523
|% 1,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|13,94
|
|Altın Gr.
|513
|513
|8,37
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,15
|
|B. Petrol
|38,37
|38,37
|0,43
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 5 artarak (% 1.65 ) 1, 017
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, MAALT, ETYAT, LUKSK, TKNSA, KERVN, RYGYO, RHEAG, PRZMA, EUYO
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLYHO, TACTR, POLTK, ATSYH, ITTFH, BURVA, EMNIS, ARTI, MERKO
-
17:59
SANFM, GLBMD, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DENGE, YAPRK, ARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında