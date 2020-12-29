***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
29.12.2020 17:23
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı Katmerciler Profil San. ve Tic. AŞ.'nin sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararı İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895446
BIST
17:161.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,41
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.451
En Düşük
1.436
17:167,3539
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0843
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3450
17:169,0171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0775
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:16444,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,72
|Açılış
|: 444,12
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,58
BIST En Aktif Hisseler17:14
|ALCAR
|374,00
|261.571.355
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.154.572
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.729.697
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.635.182
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|NIBAS
|56,00
|31.122.433
|% -9,39
|
|GUBRF
|74,30
|2.107.346.387
|% 5,54
|
|THYAO
|12,88
|1.377.265.677
|% 2,06
|
|GARAN
|9,93
|1.152.673.271
|% 0,51
|
|KARTN
|105,30
|985.232.689
|% 1,84
|
|KRDMD
|5,65
|909.162.520
|% 0,71
|
|KARSN
|3,24
|750.445.857
|% 3,18
|
|SKBNK
|1,54
|334.348.084
|% -1,91
|
|GSDHO
|2,48
|470.273.359
|% 1,22
|
|TSKB
|1,81
|323.586.113
|% -1,09
|
|KRDMD
|5,65
|909.162.520
|% 0,71
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3483
|7,3524
|% -1,15
|
|Euro
|9,0060
|9,0148
|% -0,88
|
|Sterlin
|9,9057
|9,9553
|% -0,60
|
|Frank
|8,2742
|8,3240
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9538
|1,9636
|% -1,12
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|6,35
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|-41,00
|
|Tam
|2.929
|3.003
|-46,76
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-22,62
|
|Çeyrek
|710
|726
|-11,31
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|51,47
|51,47
|0,57
|
Seans Raporu
17:14
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