***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
16.10.2020 16:35
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 450.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %190 oranında bedelli olarak 142.500.000 TL artışla 217.500.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.10.2020 tarih ve 64/1254 sayılı toplantısında onaylanan 16.10.2020 tarih ve E-10436 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilen izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882184
BIST
16:371.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 10,41
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.183
16:377,9484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0160
|Açılış
|: 7,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,9127
16:379,3301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0341
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2709
16:37487,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,29
|Açılış
|: 486,92
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler16:37
|TKURU
|357,50
|42.401.294
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.878.304
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.632.731
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.798.751
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.078.222
|% -9,95
|
|SISE
|6,78
|994.209.664
|% 0,89
|
|PETKM
|4,73
|865.819.006
|% 0,64
|
|GARAN
|7,14
|703.350.700
|% 1,85
|
|SKBNK
|1,83
|590.295.686
|% 5,78
|
|KERVT
|7,68
|522.621.955
|% 2,13
|
|SKBNK
|1,83
|590.295.686
|% 5,78
|
|ALBRK
|1,64
|502.963.346
|% 3,80
|
|IHLGM
|1,72
|514.847.948
|% 8,18
|
|TSKB
|1,27
|328.185.980
|% 7,63
|
|EKGYO
|1,93
|389.372.988
|% -0,52
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9426
|7,9484
|% 0,20
|
|Euro
|9,3211
|9,3301
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,2300
|10,2813
|% 0,12
|
|Frank
|8,6671
|8,7193
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1125
|2,1231
|% 0,08
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|0,23
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.203
|3.283
|18,08
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|8,75
|
|Çeyrek
|777
|794
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,03
|
|B. Petrol
|42,49
|42,49
|-0,67
|