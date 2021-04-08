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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.04.2021 18:15



***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süre Uzatımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.087.500.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-21

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 08.04.2021 Tarih ve saat 17.00 'de şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.
Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Sermaye artırımlarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuatın halka açık şirketlere sağladığı kolaylaştırıcı yöntemlerden yararlanılması amacıyla, 450.000.000 TL (DörtyüzellimilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanının 1.087.500.000 TL (BirMilyarSeksenYediMilyonBeşYüzBinTürkLirası)' na artırılması, bu çerçevede hazırlanan aşağıdaki tadil metni örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6., "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21. maddelerinin değiştirilmesine, Söz konusu değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli izin başvurusunda bulunulmasına, izinlerin alınmasını takiben değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sozlesme Tadil Tasarisi Katmerciler AŞ..pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925597


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