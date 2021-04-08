***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süre Uzatımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.087.500.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-21Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 08.04.2021 Tarih ve saat 17.00 'de şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Sermaye artırımlarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuatın halka açık şirketlere sağladığı kolaylaştırıcı yöntemlerden yararlanılması amacıyla, 450.000.000 TL (DörtyüzellimilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanının 1.087.500.000 TL (BirMilyarSeksenYediMilyonBeşYüzBinTürkLirası)' na artırılması, bu çerçevede hazırlanan aşağıdaki tadil metni örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6., "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21. maddelerinin değiştirilmesine, Söz konusu değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli izin başvurusunda bulunulmasına, izinlerin alınmasını takiben değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sozlesme Tadil Tasarisi Katmerciler AŞ..pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925597BIST