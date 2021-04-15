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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.04.2021 11:20



***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süre Uzatımı SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.087.500.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-21
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı için 15.04.2021(Bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sozlesme Tadil Tasarisi Katmerciler AŞ..pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928378


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