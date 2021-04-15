***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süre Uzatımı SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.087.500.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-21SPK Başvuru Tarihi 15.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin mevcut Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı için 15.04.2021(Bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sozlesme Tadil Tasarisi Katmerciler AŞ..pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928378BIST