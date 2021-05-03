***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.05.2021 13:21
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süre Uzatımı Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.087.500.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-21
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı için Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğu başvuru Ticaret Bakanlığı'nın 03.05.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen 27.04.2021 tarihli E-50035491-431.02-00063585518 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı (Onaylı).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934086
BIST
14:381.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,26
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:388,3044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0294
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:3810,0068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0362
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:38474,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,55
|Açılış
|: 474,30
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:38
|MRSHL
|271,70
|1.739.695
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,55
|2.104.688
|% 9,99
|
|INTEM
|48,68
|9.836.573
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.824.765
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|34.990.990
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.403.616
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.024.927
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,65
|669.465.119
|% 3,43
|
|KRDMD
|7,34
|440.321.345
|% 2,51
|
|BIOEN
|18,09
|431.625.258
|% 1,57
|
|EREGL
|18,89
|393.872.747
|% -0,79
|
|KOZAL
|112,90
|385.441.725
|% -0,09
|
|YKBNK
|2,12
|197.589.308
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|135.963.975
|% 1,10
|
|AKBNK
|4,90
|307.905.391
|% 0,41
|
|KRDMD
|7,34
|440.321.345
|% 2,51
|
|IHLGM
|1,04
|59.710.880
|% 4,00
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2956
|8,3044
|% 0,36
|
|Euro
|9,9771
|10,0068
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,4720
|11,5295
|% 0,63
|
|Frank
|9,0434
|9,0979
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2049
|2,2160
|% 0,23
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|11,86
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,08
|
|B. Petrol
|66,80
|66,80
|0,04
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
-
14:52DAGHL
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.55 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 830 adet işlem
-
14:51FRIGO
Yüzde 5.75 oranında artışla 29.08 lira fiyatla işlem gören hissede 491, 416 adet işlem
-
14:50MNDRS
Yüzde 5.06 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 697, 922 adet işlem
-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 63 artarak (% 0.72 ) 1, 214
-
14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARTI, TIRE, MEPET, EMNIS, MRSHL, DYOBY, DAGHL, PRKME, MERIT, TACTR