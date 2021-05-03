***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süre Uzatımı Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.087.500.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-21SPK Başvuru Tarihi 15.04.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin mevcut Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı için Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğu başvuru Ticaret Bakanlığı'nın 03.05.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen 27.04.2021 tarihli E-50035491-431.02-00063585518 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı (Onaylı).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934086BIST