***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süre Uzatımı Hususunun Görüşüleceği Olağan Genel Kurul Tarihi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.087.500.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-21SPK Başvuru Tarihi 15.04.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.06.2021Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 04.05.2021 tarihlli toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı ile ilgili 6 ve 21 no lu Esas Sözleşme değişiklerinin müzakere ve karara bağlanacağı Ortaklar 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 04 Haziran 2021 Cuma günü Saat 11:00'da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İZMİR adresindeki merkez binamızda yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı (Onaylı).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934392BIST