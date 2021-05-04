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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.05.2021 14:50



***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Süre Uzatımı Hususunun Görüşüleceği Olağan Genel Kurul Tarihi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.087.500.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-21
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.06.2021

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 04.05.2021 tarihlli toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı ile ilgili 6 ve 21 no lu Esas Sözleşme değişiklerinin müzakere ve karara bağlanacağı Ortaklar 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 04 Haziran 2021 Cuma günü Saat 11:00'da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İZMİR adresindeki merkez binamızda yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı (Onaylı).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934392


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