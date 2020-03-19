***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2020 11:19
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yurtdışı kaynaklı 2.710.000 $ (İkiMilyonYediYüzOnBibDolar) tutarında Güvenlik Araçları siparişi siparişi almıştır. Teslimatlar 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830651
BIST
14:4484.827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -749,40
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
14:446,5430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0634
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
14:447,0426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0317
|Açılış
|: 7,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0268
14:44311,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,78
|Açılış
|: 311,27
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|447.670
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.632.211
|% 9,93
|
|GEDIK
|12,73
|3.319.524
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.180.106
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.625.128
|% 9,92
|
|MAALT
|46,14
|5.545.314
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|791.529
|% -9,96
|
|DOKTA
|13,23
|5.472.224
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.253.961
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.364.042
|% -9,93
|
|ASELS
|21,16
|479.114.183
|% -2,67
|
|GARAN
|7,84
|464.817.703
|% -2,00
|
|THYAO
|7,96
|428.297.719
|% 0,76
|
|YKBNK
|1,95
|200.859.166
|% -1,52
|
|ISCTR
|4,89
|128.403.304
|% -2,20
|
|YKBNK
|1,95
|200.859.166
|% -1,52
|
|ODAS
|1,18
|87.930.678
|% -1,67
|
|IHLGM
|0,75
|48.477.312
|% -2,60
|
|GARAN
|7,84
|464.817.703
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,10
|59.539.899
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5372
|7,5750
|% 0,31
|
|Frank
|6,6497
|6,6897
|% -0,25
|
|Riyal
|1,7367
|1,7454
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.480
|1.481
|-6,10
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.067
|2.120
|-11,34
|
|Yarım
|999
|1.025
|-5,48
|
|Çeyrek
|501
|513
|-2,75
|
|Gümüş.Ons
|11,99
|12,05
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,10
|26,10
|1,22
|
Seans Raporu
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14:54TSPOR
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14:50XU100
Endeks 85, 366 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 4, 175.00 milyon TL de