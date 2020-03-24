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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.03.2020 14:12
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***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.03.2020 tarihinde saat 11.00'de şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Pandemiye dönüşen yeni tip korona virüsün  (Covid-19) şirketimize olası etkileri dikkate alınarak,
Mesailerine devam eden personelimizin her gün ön sağlık kontrolünden sonra mesaiye başlamaları sağlanmış olup bundan sonraki süreçte çalışanlarımızın sağlığını korumak ve süreci en az hasar ile tamamlamak anlamında 25.03.2020 Tarihinden başlamak üzere aşağıda yer alan kararlar alınmıştır.
1-  Beyaz yakalı idari personellerimiz Bütün departmanlar için her gün bir personel nöbetçi kalacak şeklide rotasyon uygulamasına geçilmesine,
2-  Üretim sahası ve fabrikalarda çalışan personel arasındaki mesafenin korunmasına ve yemekhaneler, idari binalar, ambarlarımızın ve üretim tesislerinin dezenfekte uygulamasına devam edilmesine,
3-  Personel ve yöneticilerin seyahatlerinin iptali ile yurt içi ve yurt dışından tesislere ziyaretçi kabulü yapılmamasına,
4-  Ateşi yüksek veya rahatsız olan personel olursa şirket doktorumuz tarafından tedavilerinin yapılarak sağlık durumunun ve temasta olduğu çalışanlarımızın sağlık durumunun takibine,
5-  Herhangi bir ara verme ve durdurma söz konusu olmadan alınan tedbirler çerçevesinde faaliyetlerimiz ve iş akışlarımızın normal seyrinde devam etmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831702


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