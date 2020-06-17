***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2020 14:59
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Başkent Organize Sanayi Bölgesi Malıköy Mah. 22.Cad. N9 Sincan/ANKARA adresinde 17.06.2020 tarihinden itibaren 2.ci Üretim şubesinin açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851567
BIST
14:50111.003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 62,85
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
14:506,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
14:507,7072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
14:50378,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,89
|Açılış
|: 378,41
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|14,88
|138.535.448
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.541.340
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|BAYRK
|8,42
|15.003.506
|% 9,92
|
|TSPOR
|7,32
|122.877.591
|% 9,91
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|30.600.734
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|41.216.167
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|31.307.358
|% -9,80
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|ECILC
|6,41
|864.681.112
|% 5,08
|
|ASELS
|32,10
|517.808.802
|% -1,29
|
|GARAN
|8,15
|509.955.376
|% -0,73
|
|GUSGR
|4,38
|332.894.100
|% 3,30
|
|ODAS
|2,16
|318.957.906
|% 0,47
|
|IEYHO
|0,90
|193.291.047
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,81
|153.399.743
|% 2,53
|
|EKGYO
|1,91
|287.585.438
|% -1,04
|
|ODAS
|2,16
|318.957.906
|% 0,47
|
|ECILC
|6,41
|864.681.112
|% 5,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5802
|8,6232
|% -0,05
|
|Frank
|7,1870
|7,2303
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-7,03
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.478
|-3,00
|
|Tam
|2.529
|2.542
|-6,90
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-1,50
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-0,59
|