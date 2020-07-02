***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2020 11:29
***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. arasında 620.790 $ (AltıYüzYirmiBinYediYüzDoksanDOLAR) ve 2.764.021,68 TL (İkiMilyonYediYüzAltmışDörtBinYirmiBirTürkLirasıAltmışSekiz Kuruş) tutarında Orta Sınıf 2.Seviye İnsansız Kara Aracı (O-İKA 2) seri üretim sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme konusu teslimatlara 2021 yılında başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853978
BIST
11:40116.632
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.317,29
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.702
En Düşük
115.746
11:406,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
11:407,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0459
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
11:40390,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,48
|Açılış
|: 390,41
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,60
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|76.722.364
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|2.915.370
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,27
|52.482.427
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.556.767
|% 9,92
|
|CMBTN
|72,75
|16.141.105
|% 9,89
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|ULAS
|5,18
|1.818.993
|% -4,43
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|EGCYO
|1,34
|39.604
|% -2,90
|
|GARAN
|8,39
|544.221.486
|% 1,08
|
|KRDMD
|3,26
|390.588.479
|% 0,93
|
|ASELS
|33,06
|278.538.092
|% 0,92
|
|THYAO
|12,33
|274.014.833
|% 0,24
|
|SISE
|5,75
|250.540.283
|% 3,23
|
|KRDMD
|3,26
|390.588.479
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,04
|189.223.672
|% 0,99
|
|ALBRK
|1,74
|149.345.633
|% 1,75
|
|CEMAS
|1,61
|127.567.298
|% 5,92
|
|TSKB
|1,32
|93.632.405
|% 3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5578
|8,6007
|% 0,47
|
|Frank
|7,2384
|7,2820
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|1,02
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.550
|3,30
|
|Tam
|2.604
|2.617
|3,30
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|1,60
|
|Çeyrek
|633
|641
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|0,35
|