***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. arasında 620.790 $ (AltıYüzYirmiBinYediYüzDoksanDOLAR) ve 2.764.021,68 TL (İkiMilyonYediYüzAltmışDörtBinYirmiBirTürkLirasıAltmışSekiz Kuruş) tutarında Orta Sınıf 2.Seviye İnsansız Kara Aracı (O-İKA 2) seri üretim sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme konusu teslimatlara 2021 yılında başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853978BIST